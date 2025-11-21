GK Quiz: क्या जानते हैं दुनिया के सबसे ठंडे स्थान का नाम?

World GK Quiz: क्या आप ऐसे स्थान का नाम जानते हैं जिसे दुनिया में सबसे ठंडा माना जाता है? ऐसे कई रोचक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है, आइए दुनिया से संबंधित 10 जीके सवाल-जवाब जानते हैं.
World GK Quiz: चाहें कॉलेज एडमिशन हो या नौकरी भर्ती परीक्षा की बात करें. किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में दुनिया से संबंधित सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब पूछे जा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखें और किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में दुनिया से जुड़ा सवाल किया जाए तो आपके पास जवाब हो. आज हम आपको दुनिया जीके से संबंधित सवाल और उसके जवाब बताने जा रहे हैं, आइए जान लेते हैं.
सवाल 1:- दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है?
जवाब:- दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है जो 1 मीटर तक के डायमीटर के साथ हो सकता है.
सवाल 2:- दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है?
जवाब:- दुनिया का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, कैलिफोर्निया (यूएसए) में फर्नेस क्रीक है.
सवाल 3:- दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है?
जवाब:- दुनिया का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वॉस्टोक स्टेशन है.
सवाल 4:- दुनिया का पहला देश संविधान बनाने वाला कौन सा है?
जवाब:- अमेरिका पहला देश है जिसने सबसे पहले संविधान बनाया था. इस देश ने 1787 में संविधान को लागू किया था.
सवाल 5:- दुनिया के किस देश में जम्पिंग सिग्नल का इस्तेमाल होता है?
जवाब:- जर्मनी के कुछ छोटे शहरों में जम्पिंग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है जो पैदल यात्री के लिए होता है.
सवाल 6:- दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है?
जवाब:- 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीता दौड़ सकता है जिसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है.
सवाल 7:- दुनिया में कुल कितने महासागर है?
जवाब:- पूरे विश्व भर में कुल 5 महासागर हैं.
सवाल 8:- दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
जवाब:- दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है.
सवाल 9:- दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब:- धरती पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है.
सवाल 10:- ऐसा कौन सा पहला देश जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा था?
जवाब:- चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है.
