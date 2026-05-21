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Hindi Newsशिक्षान राजधानी, न शताब्दी एक्सप्रेस... ये है भारतीय रेलवे की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन

न राजधानी, न शताब्दी एक्सप्रेस... ये है भारतीय रेलवे की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन

Which is the fastest train of Indian Railways: भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन कौन सी है? क्या आप उस ट्रेन का नाम जानते हैं? आइए जानते हैं क्यों अब राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस का नाम सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों की लिस्ट में क्यों नहीं आता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 21, 2026, 04:34 PM IST
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which is the fastest train of Indian Railways gk quiz
which is the fastest train of Indian Railways gk quiz

Which is the fastest train of Indian Railways: दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे है. रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए ट्रेन को सबसे किफायती वाहन माना जाता है. भारत में जब सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन की बात होती है तो लोगों को सबसे पहले राजधानी ट्रेन या फिर शताब्दी एक्सप्रेस का ख्याल आता है. हालांकि, अब पहले के जैसा समय नहीं रहा है. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है?

भारतीय रेलवे की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन कौन सी है?

भारतीय रेलवे की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस नहीं बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) है. इस ट्रेन ने रेलवे की तस्वीर बदलकर रख दी है. भारत में आधुनिक रेल यात्रा के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस जानी जाती है.

180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार

वंदे भारत एक्सप्रेस में ऐसी सुविधाएं है जैसे किसी एयरक्राफ्ट में होती हैं. ऑटोमैटिक दरवाजे, आरामदायक सीटें और हाई-स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रेन तैयार की गई है. ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और कुछ रूट के लिए इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की है.  इस वजह से सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में भारतीय रेलवे की वंदे भारत ट्रेन का नाम पहले आता है.

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क्यों राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रह गईं पीछे?

एक समय था जब राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे की प्रीमियम और तेज ट्रेनें माना जाता था. इन ट्रेनों की अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड आमतौर पर 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी. हालांकि, वंदे भारत ट्रेन को तेज रफ्तार के साथ बेहतर तकनीक और अधिक आराम के लिए प्रसिद्ध है.

वंदे भारत ट्रेन में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

 

  • जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली

  • मोबाइल चार्जिंग पॉइंट

  • बायो-वैक्यूम टॉयलेट

  • आरामदायक और घूमने वाली सीटें

  • टोमैटिक स्लाइडिंग डोर

  • बेहतर सुरक्षा सिस्टम

क्या वंदे भारत से भी तेज दौड़ने वाली ट्रेन आ सकती है?

भारतीय रेलवे आने वाले वर्षों में 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ने वाली नई हाई-स्पीड ट्रेन पर भी काम कर रहा है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम चल रहा है जिससे भारत में रेल यात्रा पूरी नए स्तर पर ले जाए. 

ये भी पढ़ें- GK Quiz: 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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