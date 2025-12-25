Do You Know: न कोई सीमा, न समुद्र किनारा... उत्तर भारत के इस अनोखे राज्य का महाभारत से संबंध

Do You Know: भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. सभी राज्य अलग-अलग किस्से-कहानियों से भरे हुए हैं. सभी का अपना-अपना इतिहास है. चारों दिशाओं के राज्य भूगोल, मौसम और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं. भारत के भूगोल विषय में आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके बारे में 99 प्रतिशत लोगों को नहीं पता है. जी हां, आज हम भारत के उस उत्तरी भाग के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी खासियत के कारण अनोखा है. उस राज्य की सीमा न किसी देश से लगती है और न किसी समुद्र से लगती है. आइए उत्तर भारत से जुड़े कुछ सवाल जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में उत्तरी राज्य कितने?

जवाब: 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत में 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- उत्तर भारत में 7 राज्य कौन-कौन से हैं?

जवाब: ये हैं वो 7 राज्य

हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान जम्मू और कश्मीर

सवाल 3:- उत्तर भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से हैं?

जवाब: ये हैं वो 3 उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश

दिल्ली चंडीगढ़ लद्दाख

सवाल 4: कौन सा उत्तर भारत का राज्य बिना देश के सीमा और समुद्र किनारे वाला है?

जवाब: उत्तर भारत का हरियाणा राज्य है जिसकी सीमा किसी देश के साथ नहीं है और कोई समुद्र का किनारा भी नहीं है.

सवाल 5: महाभारत से किस उत्तर भारत का संबंध है?

जवाब: वैदिक काल से हरियाणा का इतिहास जुड़ा हुआ है. इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में महाभारत में बताया गया है.

सवाल 6: हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था?

जवाब: 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. इस राज्य के साथ पंजाब का भी पुनर्गठन किया गया था.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते हैं कब और कैसे बने अरावली पर्वत? चार राज्यों में फैली है ये पर्वतमाला