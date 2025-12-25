Advertisement
trendingNow13053115
Hindi Newsशिक्षाDo You Know: न कोई सीमा, न समुद्र किनारा... उत्तर भारत के इस अनोखे राज्य का महाभारत से संबंध

Do You Know: न कोई सीमा, न समुद्र किनारा... उत्तर भारत के इस अनोखे राज्य का महाभारत से संबंध

Do You Know: आज हम आपको एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तर भारत का हिस्सा है और उससे किसी देश की सीमा या समुद्र का किनारा टच नहीं होता है. आइए जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Do You Know: न कोई सीमा, न समुद्र किनारा... उत्तर भारत के इस अनोखे राज्य का महाभारत से संबंध

Do You Know: भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. सभी राज्य अलग-अलग किस्से-कहानियों से भरे हुए हैं. सभी का अपना-अपना इतिहास है. चारों दिशाओं के राज्य भूगोल, मौसम और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं. भारत के भूगोल विषय में आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके बारे में 99 प्रतिशत लोगों को नहीं पता है. जी हां, आज हम भारत के उस उत्तरी भाग के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी खासियत के कारण अनोखा है. उस राज्य की सीमा न किसी देश से लगती है और न किसी समुद्र से लगती है. आइए उत्तर भारत से जुड़े कुछ सवाल जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में उत्तरी राज्य कितने?

जवाब: 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत में 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- उत्तर भारत में 7 राज्य कौन-कौन से हैं?

जवाब: ये हैं वो 7 राज्य

  1. हिमाचल प्रदेश
  2. पंजाब
  3. हरियाणा
  4. उत्तराखंड
  5. उत्तर प्रदेश
  6. राजस्थान
  7. जम्मू और कश्मीर

सवाल 3:- उत्तर भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से हैं?

जवाब: ये हैं वो 3 उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश

  1. दिल्ली
  2. चंडीगढ़
  3. लद्दाख

सवाल 4: कौन सा उत्तर भारत का राज्य बिना देश के सीमा और समुद्र किनारे वाला है?

जवाब: उत्तर भारत का हरियाणा राज्य है जिसकी सीमा किसी देश के साथ नहीं है और कोई समुद्र का किनारा भी नहीं है.

सवाल 5: महाभारत से किस उत्तर भारत का संबंध है?

जवाब: वैदिक काल से हरियाणा का इतिहास जुड़ा हुआ है. इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में महाभारत में बताया गया है.

सवाल 6: हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था?

जवाब: 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. इस राज्य के साथ पंजाब का भी पुनर्गठन किया गया था.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते हैं कब और कैसे बने अरावली पर्वत? चार राज्यों में फैली है ये पर्वतमाला

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा