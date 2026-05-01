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दुनिया का इकलौता देश जहां नहीं हैं एक भी गांव; आखिर कैसे बसती है यहां की पूरी आबादी?

Do You Know: सिंगापुर दुनिया का इकलौता देश है जहां एक भी गांव नहीं है और पूरी आबादी शहरों में रहती है. सीमित जमीन, तेज शहरी विकास और सरकारी हाउसिंग योजनाओं ने इसे 100% अर्बन देश बना दिया है, जो आज ग्लोबल हब है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 01, 2026, 04:28 PM IST
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क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा देश भी हो सकता है जहां एक भी गांव न हो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है. दुनिया में एक ऐसा देश मौजूद है जहां पूरी आबादी शहरों में रहती है और गांव जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है. यह देश अपनी अनोखी प्लानिंग और तेज विकास के लिए जाना जाता है. यहां की लाइफस्टाइल पूरी तरह मॉडर्न और हाई-टेक है. इस देश का नाम है सिंगापुर, जो अपनी अलग पहचान और खास सिस्टम के कारण दुनिया भर में मशहूर है. आइए जानते हैं आखिर यहां गांव क्यों नहीं हैं और कैसे बसती है पूरी आबादी.

कौन सा है ये देश?

दुनिया का इकलौता देश जहां एक भी गांव नहीं है, वह है सिंगापुर. यह एक सिटी-स्टेट है, यानी पूरा देश ही एक शहर की तरह काम करता है. यहां न कोई देहात है और न ही ग्रामीण क्षेत्र जैसी कोई व्यवस्था मौजूद है. सिंगापुर की पूरी आबादी शहरी इलाकों में रहती है, इसलिए इसे 100 प्रतिशत अर्बन देश कहा जाता है. यहां रहने वाले लोगों के लिए सभी सुविधाएं शहरों में ही उपलब्ध हैं, जिससे गांव जैसी जरूरत ही खत्म हो गई है.

क्या पहले भी नहीं थे गांव?

आज भले ही सिंगापुर में गांव नहीं हैं, लेकिन पहले यहां ‘कम्पोंग’ नाम के पारंपरिक गांव हुआ करते थे. इन गांवों में लोग साधारण जीवन जीते थे और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रहते थे. लेकिन समय के साथ सरकार ने शहरी विकास पर जोर दिया और धीरे-धीरे इन कम्पोंग गांवों को खत्म कर दिया गया. इसके बाद पूरे देश को एक आधुनिक शहर में बदलने की योजना लागू की गई, जिससे गांवों की जगह पक्के मकान और आधुनिक सुविधाएं विकसित हुईं.

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शहरीकरण इतना तेज कैसे हुआ?

सिंगापुर को 1965 में आजादी मिलने के बाद सरकार ने तेजी से विकास की योजना बनाई. यहां बड़े स्तर पर पब्लिक हाउसिंग सिस्टम लागू किया गया, जिसके तहत 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग सरकारी फ्लैट्स यानी HDB में रहने लगे. इसके अलावा देश में खेती योग्य जमीन बहुत कम है, इसलिए गांव बसाने की जरूरत ही नहीं रही. सीमित जमीन और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए पूरा फोकस शहरों के विकास पर किया गया, जिससे सिंगापुर पूरी तरह अर्बन बन गया.

आज सिंगापुर की पहचान क्या है?

आज सिंगापुर दुनिया के सबसे आधुनिक और विकसित देशों में गिना जाता है. ये ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और एविएशन का बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां की पहचान हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर लाइफस्टाइल से जुड़ी है. पूरे देश में आधुनिक इमारतें, साफ-सुथरे शहर और बेहतरीन सुविधाएं देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि सिंगापुर को पूरी तरह शहरी देश कहा जाता है, जहां गांव की कोई जरूरत या व्यवस्था मौजूद नहीं है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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