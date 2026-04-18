Do You Know: नीला या सफेद नहीं, इस झील का रंग है गुलाबी; पीछे का साइंस जानकर चकरा जाएगा दिमाग!

Pink Colour Lake: सोचिए, आपके सामने एक बड़ी सी झील है और उसके पानी का रंग सफेद, नीला या हरा नहीं, बल्कि गुलाबी रंग का है? ऐसा नजारा देखकर आप क्या सोचेंगे, शायद मन में ये ही सवाल आएगा कि उस पानी में कोई रंग मिला होगा जिसने पानी को गुलाबी रंग का कर दिया या कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन पानी असल में प्रकृति रूप से गुलाबी है, ये तो शायद सपने भी नहीं सोचेंगे. आमतौर पर पानी को सफेद, नीले, हरे या फिर काले में देखा जाता है मगर इस दुनिया में एक ऐसी अनोखी झील है जिसका प्रकृति रंग ही गुलाब है. एक ऐसी गुलाबी रंग की झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पिंक होने की वजह के पीछे साइंस है. आइए जानते हैं कहां और कौन सी झील गुलाबी रंग की है? किस वजह से झील के पानी का रंग गुलाबी है? आइए जानते हैं.

गुलाबी रंग की रहस्यमयी झील

जब गुलाबी रंग को देखा जाता है तो वो फीका लगता है लेकिन एक रहस्यमयी झील, लेक हिलियर है जिसके पानी का रंग गुलाबी ही रहता है. एक गिलास में अगर झील का पानी निकाला जाए तो वो गुलाबी रंग का नजर आता है. सालों से इसके पीछे की वजह तलाश रही आधुनिक मेटाजेनोमिक सीक्वेंसिंग को वजह पता चल चुकी है. इसके पीछे छिपी साइंस का वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है.

झील का गुलाबी होने की वजह आई सामने

हालिया रिसर्स से ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर के पानी का रंग गुलाबी होने की वजह सामने आ गई है. बताया जा रहा है कि इसमें छोटे-छोटे जीव रहते हैं. इसके अलावा कुछ खास बैक्टीरिया और आर्किया भी वहां रहते हैं और वो अपने लाल रंग के साथ होते हैं. ऐसे में पानी का रंग गुलाबी नजर आता है. वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ एक जीव से नहीं बल्कि बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस का पूरा सिस्टम (माइक्रोबायोम) है जो खारे पानी में जीवित रहते हैं और रंग भी पैदा करते हैं. मतलब लेक हिलियर के पानी का रंग गुलाबी होने की वजह उसमें रह रहे जीवों के कारण है.

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क्या इस पानी को पी सकते हैं या तैरने जा सकते हैं?

लेक हिलियर का पानी जहरीला नहीं है मगर ये बहुत ज्यादा खारा होता है और इसके पानी को पीना सही नहीं है. बात अगर तैरने की करें तो इसमें तैरने का मतलब है कि आप डेड सी में तैर रहे हैं. यहां के प्रशासन द्वारा यहां न तो तैरने की अनुमति है और ना ही जाने की. ये झील मिडल आइलैंड पर स्थित है और यहां तक जाने के लिए किसी तरह की कोई सड़क और कोई अन्य मार्ग नहीं है. इस झील को सीनिक फ्लाइट के जरिए देखा जाता सकता है.

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