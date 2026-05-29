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दुनिया का वो देश, जहां न्यूक्लियर कोड्स जितनी होती है एग्जाम पेपर की सिक्योरिटी

Toughest Exam with High-Tech Security: आज हम आपको एक ऐसी परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त होती है कि उसकी तुलना न्यूक्लियर कोड्स की सिक्योरिटी से की जाती है. आइए जानते हैं किस देश में हाई-टेक सुरक्षा के साथ एग्जाम आयोजित किया जाता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 29, 2026, 09:23 AM IST
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Toughest Exam with High-Tech Security
Toughest Exam with High-Tech Security

Toughest Exam with High-Tech Security: दुनिया में कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त होती है कि उनकी तुलना अक्सर 'न्यूक्लियर कोड्स' जैसी हाई-लेवल सुरक्षा से कर दी जाती है. किसी परीक्षा में सवाल सिर्फ पेपर बनाने तक का नहीं होता, बल्कि उसे लीक होने से बचाने के लिए भी कई देशों में पूरी मशीनरी-पुलिस, तकनीक और कड़े प्रोटोकॉल-एक साथ काम करते हैं. ऐसे में कुछ राष्ट्रीय परीक्षाएं सुरक्षा के मामले में एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसी परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी सुरक्षा और कठिनाइयों के कारण दुनिया भर में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है.

किस देश में एग्जाम पेपर की सिक्योरिटी सख्त?

दरअसल, चीन में आयोजित होने वाली एक परीक्षा की सिक्योरिटी, न्यूक्लियर कोड्स की तरह तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं. यहां पर हर साल चीन की सबसे कठिन परीक्षा, गाओकाओ को जून के महीने में आयोजित किया जाता है. आमतौर पर 7 से 10 जून के बीच गाओकाओ एग्जाम होता है जो अपने सख्त नियम के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इस परीक्षा की रक्षा किसी सैन्य अभियान की तरह की जाती है.

क्या है गाओकाओ परीक्षा?

चीन की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा का नाम गाओकाओ है. इसमें हर साल करोड़ों उम्मीदवार शामिल होते हैं जिसमें सफल होने वाले छात्रों को देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है. गाओकाओ, चीन में होने वाली एक सामान्य प्रवेश परीक्षा नहीं है, इसे स्टूडेंट्स के फ्यूचर और सामाजिक स्थिति तय करने के लिए भी जाना जाता है. 

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रोक दिया जाता है ट्रैफिक, ऑफिस के समय में भी बदलाव

गाओकाओ परीक्षा कई दिनों तक चलती है और उस दौरान चीन के कई शहर समेत परीक्षा केंद्र के आसपास का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है. यहां तक कि एग्जाम के दिन ऑफिस का टाइम भी बदल दिया जाता है. इस दिन कर्मचारी देर के समय में ऑफिस जाते हैं और जल्दी छुट्टी हो जाती है. ये सब व्यवस्था सिर्फ परीक्षा के दौरान ट्रैफिक न हो और बच्चे देर से परीक्षा केंद्र न पहुंचे, इसलिए की जाती है.

बहुत गोपनीय तरीके से तैयार होता है प्रश्न पत्र

गाओकाओ के प्रश्न पत्र को बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परीक्षा से लगभग तीन महीने पहले प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें चुनिंदा सीनियर टीचर्स और एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। इस दौरान इन शिक्षकों को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। यहां तक कि अंदर मौजूद लोग भी बाहर संपर्क नहीं कर सकते। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया मिलिट्री-टाइप हाई सिक्योरिटी सेटअप में की जाती है। शिक्षक इस दौरान फोन और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहते हैं। इस तरह कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच गाओकाओ का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है।

ये भी पढ़ें- Paper Leak Law: यहां पेपर लीक को लेकर सख्त कानून, पकड़े जाने पर मिलती है मौत की सजा!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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