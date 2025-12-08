Advertisement
क्या आप जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच में अंतर? अगर नहीं, तो यहां जानें पूरा फर्क

Difference Between National Anthem And National Song: बहुत लोगों को राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के बीच अंतर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है.

Dec 08, 2025
National Anthem And National Song Difference: अधिकांश लोगों को राष्ट्रगान (National Anthem) और राष्ट्रीय गीत (National Song) के बीच कंफ्यूजन होता है. उन्हें दोनों के बीच का स्पष्ट अंतर पता नहीं होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है. आइए हम आपको राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के बीच के अंतर के बारे में सरल भाषा में बताते हैं. 

राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत के बीच क्या है अंतर?
राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रगीत (वंदे मातरम) के बीच मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रगान संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है और कुछ औपचारिक (Formal) अवसरों पर इसे गाने के सख्त नियम हैं. जबकि, राष्ट्रीय गीत के लिए ऐसे कोई सख्त नियम अनिवार्य नहीं हैं. 

संवैधानिक दर्जा 
राष्ट्रगान देश का औपचारिक और संवैधानिक प्रतीक है, जो राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को दर्शाता है. राष्ट्रगान को विशेष अवसरों पर खास प्रोटोकॉल के पालन के साथ गाया जाता है. जैसे- 52 सेकंड की अवधि में इसे पूरा करना होता है. वहीं, राष्ट्रगान के दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होता है. जबकि, राष्ट्रगीत भारत की स्वतंत्रता और गौरव की गाथा है, जो सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक संघर्षों का प्रतीक है, जिसे औपचारिक नियमों के बिना, भावनात्मक रूप से गाया जाता है. जहां राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. वहीं, भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को संविधान में स्पष्ट रूप से संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है. हालांकि, इसे राष्ट्रीय गान के समान सम्मान दिया जाता है. 

ये भी पढ़ें: देश का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ किसने लिखा, पहली बार कब गाया गया? जानिए इससे जुड़ी 10 रोचक बातें

राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति
राष्ट्रगान 'जन गण मन' को रवींद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर, 1911 को बंगाली में लिखा था और इसे पहली बार 27 दिसंबर, 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था. वहीं, भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी, 1950 को अपनाया. 

राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृति
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में लिखा गया था. इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने गाया था. वहीं, वंदे मातरम को 24 जनवरी, 1950 को भारत की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: भारत का ‘ऑर्किड स्वर्ग’ कहां, किस भारतीय राज्य को कहा जाता है 'ऑर्किड की भूमि'?

