क्या आपको पता है.. इस पौधे से तुरंत उतर जाता है सांप का जानलेवा जहर? GK के लिए सुपरहिट ये सवाल

GK Quiz: किस पौधे के पत्ते से 5 मिनट में उतर जाता है सांप का जानलेवा जहर? आइए हम आपको जीके के इस सुपरहिट सवाल का जवाब बताते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:15 PM IST
GK Trending Quiz: भारत अपनी आयुर्वेदिक विरासत के लिए जाना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद का जन्म स्थान भारत है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है. भारत में 5000 साल से भी अधिक पहले इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी. इसे भारत का एक स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान भी माना जाता है और इसकी जड़ें वैदिक सभ्यता में हैं, खासकर अथर्ववेद में, जहां जड़ी-बूटियों के उपयोग का उल्लेख मिलता है. वहीं, आयुर्वेद का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें जड़ी-बूटियों के उपयोग का वर्णन है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, ऐसा कौन सा पौधा है, जिसकी पत्तियां से तुरंत जहरीले सांप का जानलेवा जहर भी उतर जाता है. आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सुपरहिट सवाल का जवाब बताते हैं. 

चमत्कारी पौधा
वह चमत्कारी पौधा, जिसकी असरदार और गुणवत्तापूर्ण पत्तियों से जहरीले सांप का जानलेवा जहर भी उतर जाता है, वो पौधा ककोड़ा है. जिसे कंटोला, कंकोल, काकोड़ा या कट्रल नामों से भी जाना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, इस पौधे की पत्तियां और जड़ें सांप और अन्य विषैले जीवों के जहर को तेजी से निष्क्रिय करने का गुण रखती है. ऐसा माना जाता है कि इसका सही समय पर उपयोग करने से सांप के जहर को केवल 5 मिनट में निष्क्रिय किया जा सकता है. 

फल भी काफी फायदेमंद
पौधा ककोड़ा की पत्तियां और जड़ें के अलावा उसका फल भी सेहत के लिए कई मायनों में काफी फायदेमंद होता है, जिसे मीठी करेला के नाम से भी जाना जाता है. ककोड़ा के फल में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने, कैंसर से लड़ने, इम्यून सिस्टम मजबूत करने और डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसी के साथ ककोड़ा के फल का सेवन त्वचा रोगों, पाचन संबंधी समस्याओं, सिरदर्द और बाल झड़ने जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है.  

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

GK quizTrending Quiz

