Do You Know: क्या दुनिया के 5 सबसे छोटे देशों के नाम जानते हैं आप? हाथों पर गिन सकेंगे आबादी

World Smallest Country: दुनिया भर में अलग-अलग देश विभिन्न आबादी के लिए जाने जाते हैं. कुछ ऐसे भी देश हैं जहां रहने वाले लोगों की संख्या इतनी है जितनी किसी नोएडा की सोसाइटी में होती है. हालांकि, कम लोगों वाले ये देश खूबसूरती के मामले में कश्मीर जैसे हैं. दुनिया के 195 देशों में 5 देशों को सबसे छोटा माना जाता है. कम जनसंख्या के अलावा अपनी खूबसूरती, अनोखी पहचान, संस्कृति और इतिहास के लिए देश जाने जाते हैं. आइए आपको 5 सबसे छोटे देश के बारे में बताते हैं.

1. फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस

फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस एक छोटा देश है जिसे सेंट किट्स और नेविस के नाम से भी जाना जाता है. ये छोटा सा देश कैरेबियन सागर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर है. अपनी सुंदरता और समुद्र तटों के लिए ये द्वीप जाना जाता है. यहां पर कुल आबादी करीब 53,000 है.

2. सैन मरिनो

दुनिया का सबसे छोटा देश उत्तरी इटली में स्थित है जिसका नाम सैन मरिनो है. इस देश का क्षेत्रफल लगभग 61 वर्ग किलोमीटर तक है. अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण दुनिया भर में जाना जाता है. यहां पर संकरी गलियां और मध्ययुगीन किले हैं. इस देश में करीब 33 हजार आबादी है.

3. तुवालु प्रशांत

महासागर में स्थित तुवालु प्रशांत एक द्वीप देश है. 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में करीब 1 हजार जनसंख्या है. इतने आबादी वाला ये देश शांत समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर मुख्य तौर पर मछली पकड़ने का काम होता है.

4. नाउरू

दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक नाउरू देश है. इसमें करीब 10 हजार आबादी है. ये देश 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इस देश का प्रशासनिक केंद्र यारेन है और अपनी सुंदर समुद्र तटों के लिए देश को जाना जाता है.

5. वेटिकन सिटी

दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है दो इटली के रोम में स्थित है. इसे रोमन कैथोलिक चर्च के मुख्य धार्मिक के कारण जाना जाता है. यहां की आबादी करीब 800 लोगों की है. इस सुंदर देश में प्रसिद्ध स्थल वेटिकन म्यूजियम और अन्य जग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं.

