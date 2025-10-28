Collar Workers Colors: क्या होती है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, गोल्डन और ग्रे कॉलर जॉब? यहां जानिए

Collar Workers Colors Jobs Meaning: कभी ग्रे, पिंक, व्हाइट, ब्लू, गोल्डन ऐसे विभिन्न कलर के कॉलर जॉब के बारे में जानने का मन हुआ है कि आखिर ये नौकरियां होती कौन सी हैं? इस कैटेगरी में कौन से काम करने वाले लोग आते हैं. सभी कलर कॉलर को कैसे डिवाइड किया हुआ है. ग्रीन कॉलर जॉब क्या है? पिंक कॉलर जॉब क्या है? ब्लू कॉलर जॉब क्या है? व्हाइट कॉलर जॉब क्या है? गोल्डन कॉलर जॉब क्या है? ग्रे कॉलर जॉब क्या है? अगर ऐसे सवालों के जवाब अभी तक आप नहीं जाते तो आइए बताते हैं कि किस कलर कॉलर जॉब में कौन से काम करने वाले लोग आते हैं.

ओपन कॉलर जॉब

सबसे पहले बात करते हैं ओपन कॉलर जॉब की इस कैटेगरी में वर्क फ्रॉम होम वाले वर्क आते हैं. घर से ही ऑफिस का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ओपन कॉलर जॉब है. लॉकडाउन के बाद से ओपन कॉलर जॉब चर्चाओं में है और काफी संख्या में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं.

गोल्ड-कॉलर जॉब

गोल्ड-कॉलर जॉब में कुशल लोग आते हैं. ऐसे लोग जो किसी कंपनी को चलाने के लिए खास भूमिका निभा रहे हैं या उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है उन्हें गोल्ड कॉलर जॉब कैटेगरी में रखा जाता है. उदाहरण के लिए डॉक्टर, पायलट, वकील और वैज्ञानिक आदि.

व्हाइट कॉलर जॉब

व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में तो आपने सुना ही होगा. इस कैटेगरी में आमतौर पर वो लोग आते हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं. स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स की नौकरी को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है जिसमें हर महीने सैलरी दी जाती है. आमतौर पर शर्ट की कॉलर व्हाइट, सूट-कोर्ट और टाई वाले लोग इसमें शामिल होते हैं. इसलिए ये वाइट कॉलर जॉब कहलाती है. सरल भाषा में समझाएं तो 9 से 5 की शिफ्ट करने वाले 9-5 वाले जॉब्स करने वाले व्हाइट-कॉलर जॉब कैटगरी में आते हैं.

ब्लू कॉलर जॉब

ब्लू कॉलर जॉब में दिहाड़ी पर काम करने वाले आते हैं. इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, किसान और मिस्त्री आदि. सरल भाषा में समझने के लिए कहें तो लेबर को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है. ज्यादा लेबर्स की ड्रेस ब्लू कॉलर की होती है जिस वजह से भी इस कैटेगरी के वर्कर्स ब्लू कॉलर में आते हैं.

पिंक कॉलर जॉब

पिंक यानी गुलाबी कॉलर जॉब कैटेगरी में रिसेप्शनिस्ट और लाइब्रेरियन जैसी जॉब्स शामिल होती हैं. इस नौकरी पर सैलरी काफी कम दी जाती है और अक्सर नियुक्ति महिलाओं की ही होती है. महिला से जुड़ी इस जॉब को पिंक कॉल जॉब कहा जाता है.

ग्रीन कॉलर जॉब

ग्रीन कॉलर जॉब में ग्रीन पीस, सोलर पैनल और दूसरे एनर्जी सोर्स वाली नौकरियां आती है. एनर्जी सोर्स से जुड़े काम को करने वाले वर्कर्स की नौकरी, ग्रीन कॉलर जॉब कहलाती है.

ग्रे कॉलर जॉब

ग्रे कॉलर जॉब के वर्कर्स व्हाइट या ब्लू कॉलर जॉब में शामिल नहीं हो सके हैं. इस कैटेगरी में अधिकतर रिटायरमेंट के बाद वाली नौकरियां आती है. ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद नौकरी करना चाहते हैं उन्हें ग्रे कॉलर जॉब मिलती है. उदाहरण के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ग्रे कॉलर जॉब में आती है.

