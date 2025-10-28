Advertisement
trendingNow12978362
Hindi Newsशिक्षा

Collar Workers Colors: क्या होती है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, गोल्डन और ग्रे कॉलर जॉब? यहां जानिए

Collar Workers Colors: आपने भी अक्सर सुना होगा कि फलाना कंपनी में ब्लू कॉलर जॉब वैकेंसी है, तो कहीं व्हाइट कॉलर जॉब भर्ती निकली होती है, अलग-अलग रंग की कॉलर जॉब्स होती है. ये सभी अलग-अलग कलर की जॉब क्या हैं, इसके बारे में पता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Collar Workers Colors: क्या होती है ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, गोल्डन और ग्रे कॉलर जॉब? यहां जानिए

Collar Workers Colors Jobs Meaning: कभी ग्रे, पिंक, व्हाइट, ब्लू, गोल्डन ऐसे विभिन्न कलर के कॉलर जॉब के बारे में जानने का मन हुआ है कि आखिर ये नौकरियां होती कौन सी हैं? इस कैटेगरी में कौन से काम करने वाले लोग आते हैं. सभी कलर कॉलर को कैसे डिवाइड किया हुआ है. ग्रीन कॉलर जॉब क्या है? पिंक कॉलर जॉब क्या है? ब्लू कॉलर जॉब क्या है? व्हाइट कॉलर जॉब क्या है? गोल्डन कॉलर जॉब क्या है? ग्रे कॉलर जॉब क्या है? अगर ऐसे सवालों के जवाब अभी तक आप नहीं जाते तो आइए बताते हैं कि किस कलर कॉलर जॉब में कौन से काम करने वाले लोग आते हैं.  

ओपन कॉलर जॉब

सबसे पहले बात करते हैं ओपन कॉलर जॉब की इस कैटेगरी में वर्क फ्रॉम होम वाले वर्क आते हैं. घर से ही ऑफिस का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ओपन कॉलर जॉब है. लॉकडाउन के बाद से ओपन कॉलर जॉब चर्चाओं में है और काफी संख्या में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गोल्ड-कॉलर जॉब

गोल्ड-कॉलर जॉब में कुशल लोग आते हैं. ऐसे लोग जो किसी कंपनी को चलाने के लिए खास भूमिका निभा रहे हैं या उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है उन्हें गोल्ड कॉलर जॉब कैटेगरी में रखा जाता है. उदाहरण के लिए डॉक्टर, पायलट, वकील और वैज्ञानिक आदि.

व्हाइट कॉलर जॉब

व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में तो आपने सुना ही होगा. इस कैटेगरी में आमतौर पर वो लोग आते हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं. स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स की नौकरी को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है जिसमें हर महीने सैलरी दी जाती है. आमतौर पर शर्ट की कॉलर व्हाइट, सूट-कोर्ट और टाई वाले लोग इसमें शामिल होते हैं. इसलिए ये वाइट कॉलर जॉब कहलाती है. सरल भाषा में समझाएं तो 9 से 5 की शिफ्ट करने वाले  9-5 वाले जॉब्स करने वाले व्हाइट-कॉलर जॉब कैटगरी में आते हैं.

ब्लू कॉलर जॉब

ब्लू कॉलर जॉब में दिहाड़ी पर काम करने वाले आते हैं. इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, किसान और मिस्त्री आदि. सरल भाषा में समझने के लिए कहें तो लेबर को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है. ज्यादा लेबर्स की ड्रेस ब्लू कॉलर की होती है जिस वजह से भी इस कैटेगरी के वर्कर्स ब्लू कॉलर में आते हैं.

पिंक कॉलर जॉब

पिंक यानी गुलाबी कॉलर जॉब कैटेगरी में रिसेप्शनिस्ट और लाइब्रेरियन जैसी जॉब्स शामिल होती हैं. इस नौकरी पर सैलरी काफी कम दी जाती है और अक्सर नियुक्ति महिलाओं की ही होती है. महिला से जुड़ी इस जॉब को पिंक कॉल जॉब कहा जाता है.

ग्रीन कॉलर जॉब

ग्रीन कॉलर जॉब में ग्रीन पीस, सोलर पैनल और दूसरे एनर्जी सोर्स वाली नौकरियां आती है. एनर्जी सोर्स से जुड़े काम को करने वाले वर्कर्स की नौकरी, ग्रीन कॉलर जॉब कहलाती है.

ग्रे कॉलर जॉब

ग्रे कॉलर जॉब के वर्कर्स व्हाइट या ब्लू कॉलर जॉब में शामिल नहीं हो सके हैं. इस कैटेगरी में अधिकतर रिटायरमेंट के बाद वाली नौकरियां आती है. ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद नौकरी करना चाहते हैं उन्हें ग्रे कॉलर जॉब मिलती है. उदाहरण के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ग्रे कॉलर जॉब में आती है.

ये भी पढ़ें- Police vs Judicial Custody: क्या पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में अंतर जानते हैं आप? UPSC में पूछा जाता है सवाल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'