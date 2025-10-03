UPSC परीक्षा में पूछे गए हैं ये सवाल, अगर कर रहे हैं तैयारी? तो नोट कर लें जवाब

UPSC Interview Questions: यूपीएससी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. पढ़ें पिछले कुछ सालों में पूछे गए सवाल और उनके जवाब.
UPSC Exam Questions in Hindi: रोजाना हम आपके लिए यूपीएससी परीक्षा में पूछे जानें वाले सवाल और जवाब लेकर आते हैं. इसी कड़ी में आज भी हम आपके लिए बीते कुछ सालों में पूछे गए प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं जो आपकी तैयारियों में मदद कर सकते हैं. आप चाहे तो इन सवालों को अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं. कई बार इंटरव्यू राउंड में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं.
1. सवाल-वो कौन-सा जानवर कभी प्यासा नहीं मरता है?
जवाब-ऊंट.
2. सवाल- ऐसा कौन-सा वाहन है जो आपके ऊपर से गुजर जाए फिर भी आपको कुछ नहीं होता?
जवाब- हवाई जहाज.
3. सवाल- कौन का काम हर इंसान रोज करता है, लेकिन कभी फ्री में नहीं छोड़ता है?
जवाब- सांस लेना
4. सवाल- ऐसी कौन सी चाबी है जिससे कोई ताला नहीं खुलता?
जवाब- पियानो की चॉबी
5. सवाल- ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा गिरती है लेकिन कभी चोट नहीं लगती है?
जवाब- बारिश
6. सवाल- वो क्या है जो बोलती नहीं फिर भी सच बताती है?
जवाब- आईना
7. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जो एक बार टूटे तो दोबारा जुड़ नहीं सकती है?
जवाब- भरोसा.
8. सवाल- ऐसा कौन का पानी जिसे पी नहीं सकते हैं?
जवाब- समुद्र का पानी
9. सवाल- ऐसा क्या है जो पूरे घर को भर सकता है, लेकिन जगह को भर नहीं सकता?
जवाब- रोशनी.
10. सवाल- ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं?
जवाब- इसलिए ताकि कंपन हो और ट्रैक स्थिर बना रहे.
