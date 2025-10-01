GK Quiz: दुनिया का कौन सा महाद्वीप पृथ्वी की 90% बर्फ से ढका हुआ है?

GK Trending Quiz: आज के समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जीके यानी जनरल नॉलेज की स्ट्रांग जानकारी का होना बहुत जरूरी है. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे द्वारा लाए गए इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होने चाहिए, जो आपको नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी?

जवाब: भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, उन्होंने 1975 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में अपनी सेवा शुरू की थी.

सवाल 2: भारत का 'लौह पुरुष' किसे कहा जाता है?

जवाब: भारत का 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल को कहा जाता है.



सवाल 3: भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे?

जवाब: भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की शुरुआत की.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 4: कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था?

जवाब: मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जाने वाला प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता था.

सवाल 5: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: औरत का वह कौन सा रूप है, जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं?

सवाल 6: भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?

जवाब: भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है.

सवाल 7: संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में संबोधन देने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है.

सवाल 8: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी?

जवाब: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1850 के दशक में महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी.

सवाल 9: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?

जवाब: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे. वह 21 जून, 1948 से 26 जनवरी, 1950 तक इस पद पर रहे, जिसके बाद भारत गणराज्य बना और यह पद समाप्त हो गया.

सवाल 10: दुनिया का कौन सा महाद्वीप 90% बर्फ से ढका है?

जवाब: दुनिया का जो महाद्वीप 90% से ज्यादा बर्फ से ढका है, वह अंटार्कटिका है. यह महाद्वीप पृथ्वी की कुल बर्फ का लगभग 90% और पृथ्वी के कुल ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है.

ये भी पढ़ें: Quiz: वह क्या है जो एक पिता अपनी बेटी को जन्म पर देता है और शादी के बाद ले लेता है?​