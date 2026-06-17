राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर 21 जून 2026 को आयोजन करने का ऐलान किया गया. ये फैसला नीट पेपर लीक मामले के बाद लिया गया. स्टूडेंट्स के विश्वास को बनाए रखने और फिर से परीक्षा का मौका देने के लिए नीट यूजी री-एग्जाम को 21 जून, रविवार को आयोजित किया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से 16 जून, मंगलवार को ऐलान किया गया कि 22 जून तक मैसेजिंग एप टेलीग्राम के इस्तेमाल पर अस्थाई रोक लगा दी गई. भारत में टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया गया है. ये फैसला पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से संबंधित अफवाहों के फैलाने के कारण लिया गया है.