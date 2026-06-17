राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर 21 जून 2026 को आयोजन करने का ऐलान किया गया. ये फैसला नीट पेपर लीक मामले के बाद लिया गया. स्टूडेंट्स के विश्वास को बनाए रखने और फिर से परीक्षा का मौका देने के लिए नीट यूजी री-एग्जाम को 21 जून, रविवार को आयोजित किया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से 16 जून, मंगलवार को ऐलान किया गया कि 22 जून तक मैसेजिंग एप टेलीग्राम के इस्तेमाल पर अस्थाई रोक लगा दी गई. भारत में टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया गया है. ये फैसला पिछले कुछ दिनों से परीक्षा से संबंधित अफवाहों के फैलाने के कारण लिया गया है.
इसके अलावा टेलीग्राम को भी आदेश दिया गया है कि वो अपने मैसेज एडिट फीचर को 30 जून 2026 तक बंद रखें. ऐसे में टेलीग्राम पर पहले से ही भेजे हुए कोई भी मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं किए जा सकेंगे. वहीं, क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब परीक्षा के समय किसी प्लेटफॉर्म को बैन किया गया हो. दुनिया में कई देश हैं जो कुछ चुनिंदा परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं, यहां तक कि इंटरनेट तक बंद कर दिया जाता है.
अल्जीरिया का नाम उन देशों में शामिल है जहां पर परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन ये अस्थायी प्रतिबंध राष्ट्रीय स्तर की बैकलॉरिएट परीक्षा के दौरान किया जाता है. यहां पर इस परीक्षा के दौरान कई बार फेसबुक, व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार के अनुसार प्रश्नपत्र लीक और नकल की घटनाओं को रोका जा सकता है.
अफ्रीकी देश मॉरिटानिया में राष्ट्रीय परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है. इस नीति को यहां भी अपनाया गया है. जबकि, सूडान में भी परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया जाता है.
ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम के समय टेलीग्राम को बैन किया गया हो, इससे पहले भी देश में इंटरनेट सेवाएं सीमित की गई है. राजस्थान, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में संवेदनशील परीक्षाओं के दौरान मोबाइल इंटरनेट बंद करने के फैसले लिए गए हैं.
विशेषज्ञों की मानें तो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन ये पेपर लीक जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है. इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने, साइबर निगरानी बढ़ाने और लीक नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है. हर देश की प्राथमिकता परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट पर रोक लगाना ही इसका सबसे प्रभावी तरीका है या फिर तकनीक के इस दौर में इससे बेहतर और स्थायी समाधान तलाशने की जरूरत है.