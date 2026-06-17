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NEET Re-Exam होने तक भारत में टेलीग्राम बैन, दुनिया में वो कौनसे देश जहां परीक्षाओं के समय फेसबुक, X और WhatsApp तक कर दिए जाते हैं बंद?

21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम को भारत में बैन कर दिया गया है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई देश हैं जहां पर कुछ परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- एक्स, WhatsApp और फेसबुक को बैन कर दिया जाता है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:40 AM IST
NEET Re-Exam होने तक भारत में टेलीग्राम बैन, दुनिया में वो कौनसे देश जहां परीक्षाओं के समय फेसबुक, X और WhatsApp तक कर दिए जाते हैं बंद?
Image Credit: Exam Internet Shutdown

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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