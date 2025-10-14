Advertisement
trendingNow12960690
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, वो कौन सा देश जिसे 2 दिन के किराए पर लेना संभव?

Do You Know: अगर आपको कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो किराए पर मिलता है तो क्या यकीन करेंगे? अगर नहीं तो अब करना होगा क्योंकि हम आपको ऐसे एक देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पूरा किराए पर लिया जा सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: क्या आप जानते हैं, वो कौन सा देश जिसे 2 दिन के किराए पर लेना संभव?

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा देश है जो पूरा किराए पर मिल सकता है वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि दो दिनों के लिए. जानकार थोड़ा अजीब लगे लेकिन ऐसा है कि पूरे देश को ही किराए पर लिया जा सकता है. ऐसा कौन सा देश है और किस वजह से वहां की सरकार अपने देश को किसी को भी किराए पर दे सकती है? देश का एक रात का किराया कितना हो सकता है? देश को किराए पर लेने पर कितने लोग रह सकते हैं? आइए ऐसे ही कुछ सवाल-जवाब से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

क्या किराए पर मिल सकता है देश?

अगर आपके मन में भी कभी कोई ऐसा विचार आता है कि क्या कोई देश किराए पर मिल सकता है? क्या किसी देश को कोई आम व्यक्ति किराए पर ले सकता है? तो इसका जवाब है हां, जी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए देश को किराए पर लेना संभव है. यूरोपीय देश को किराए पर दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस देश को किराए पर ले सकते हैं?

यूरोप का छोटा सा देश लिकटेंस्टीन है जिसे एक-दो रात के लिए किराए पर लिया जा सकता है. साल 2010 से इस दिन को किराए पर लेना संभव हो चुका है. अनोखी मार्केटिंग अभियान के तहत ऐसा संभव हो सका है. कोई भी व्यक्ति देश का रेंट देकर इसे एक या दो दिन के लिए किराए पर ले सकता है.

लिकटेंस्टीन देश का एक दिन का किराया कितना?

लिकटेंस्टीन देश को किराए पर लिया जा सकता है. पूरे देश को किराए पर लेने की रकम 70000 अमेरिकी डॉलर है. प्रति रात के लिए देश को किराए पर लेना है तो आपको 70 हजार अमेरिकी डॉलर देना होगा. ऐसे में दो रात के लिए 140000 अमेरिकी डॉलर देने होंगे.

किराए के देश में कितने रह सकते हैं लोग

देश को किराए पर लेने के बाद वो देश उस समय तक आपका है जितने समय के लिए आपने किराया चुकाया है. अनोखी मार्केटिंग अभियान ऑफर के तहत कुल 900 मेहमानों के लिए आवास है. जबकि, 500 से ज्यादा रेस्ट रूम और बाथरूम है. यहां अपना साइन बोर्ड, मुद्रा आदि लगा सकते हैं. यहां राजकुमार हंस एडम द्वितीय के साथ वाइन पीने का मजा भी उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या आप जानते हैं, वह कौन सा देश है जहां कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास