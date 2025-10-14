GK Quiz: क्या आप जानते हैं, वो कौन सा देश जिसे 2 दिन के किराए पर लेना संभव?

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा देश है जो पूरा किराए पर मिल सकता है वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि दो दिनों के लिए. जानकार थोड़ा अजीब लगे लेकिन ऐसा है कि पूरे देश को ही किराए पर लिया जा सकता है. ऐसा कौन सा देश है और किस वजह से वहां की सरकार अपने देश को किसी को भी किराए पर दे सकती है? देश का एक रात का किराया कितना हो सकता है? देश को किराए पर लेने पर कितने लोग रह सकते हैं? आइए ऐसे ही कुछ सवाल-जवाब से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

क्या किराए पर मिल सकता है देश?

अगर आपके मन में भी कभी कोई ऐसा विचार आता है कि क्या कोई देश किराए पर मिल सकता है? क्या किसी देश को कोई आम व्यक्ति किराए पर ले सकता है? तो इसका जवाब है हां, जी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए देश को किराए पर लेना संभव है. यूरोपीय देश को किराए पर दिया जाता है.

किस देश को किराए पर ले सकते हैं?

यूरोप का छोटा सा देश लिकटेंस्टीन है जिसे एक-दो रात के लिए किराए पर लिया जा सकता है. साल 2010 से इस दिन को किराए पर लेना संभव हो चुका है. अनोखी मार्केटिंग अभियान के तहत ऐसा संभव हो सका है. कोई भी व्यक्ति देश का रेंट देकर इसे एक या दो दिन के लिए किराए पर ले सकता है.

लिकटेंस्टीन देश का एक दिन का किराया कितना?

लिकटेंस्टीन देश को किराए पर लिया जा सकता है. पूरे देश को किराए पर लेने की रकम 70000 अमेरिकी डॉलर है. प्रति रात के लिए देश को किराए पर लेना है तो आपको 70 हजार अमेरिकी डॉलर देना होगा. ऐसे में दो रात के लिए 140000 अमेरिकी डॉलर देने होंगे.

किराए के देश में कितने रह सकते हैं लोग

देश को किराए पर लेने के बाद वो देश उस समय तक आपका है जितने समय के लिए आपने किराया चुकाया है. अनोखी मार्केटिंग अभियान ऑफर के तहत कुल 900 मेहमानों के लिए आवास है. जबकि, 500 से ज्यादा रेस्ट रूम और बाथरूम है. यहां अपना साइन बोर्ड, मुद्रा आदि लगा सकते हैं. यहां राजकुमार हंस एडम द्वितीय के साथ वाइन पीने का मजा भी उठा सकते हैं.

