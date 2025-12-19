Advertisement
UPSC Interview Questions: मुस्लिम आबादी के मामले में नंबर-1 देश कौन? नाम जानकर चौंक जाएंगे

UPSC Interview Questions: मुस्लिम आबादी के मामले में नंबर-1 देश कौन? नाम जानकर चौंक जाएंगे

IAS Interview Questions: दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के यूनिक सवालों के जवाब बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:54 PM IST
UPSC Interview Questions: मुस्लिम आबादी के मामले में नंबर-1 देश कौन? नाम जानकर चौंक जाएंगे

UPSC Interview Question And Answer: दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के 9 और जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इन सवालों के जवाब को नोट भी करके रख सकते हैं. 

सवाल 1: भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क (South Button Island National Park) है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है.

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है?
जवाब: भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत (Saka Samvat) पर आधारित है. 

सवाल 3: भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश कौन सा है?
जवाब: भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश नेपाल है. 

सवाल 4: विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स (Angel Falls) है, जो वेनेजुएला (Venezuela) के कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान (Canaima National Park) में स्थित है. 

सवाल 5: विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है. 

सवाल 6: भारत में रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
जवाब: भारत में रेल सेवा की शुरुआत 16 अप्रैल, 1853 को हुई थी. 

सवाल 7: वह कौन सा विटामिन है, जो धूप से प्राप्त होता है?
जवाब: धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन, विटामिन डी (Vitamin D) है, जिसे 'सनशाइन विटामिन' भी कहा जाता है. 

सवाल 8: भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
जवाब: भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां (Schedules) हैं.

सवाल 9: भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
जवाब: भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध (Hirakud Dam) है, जो ओडिशा राज्य में महानदी नदी पर बना है. 

सवाल 10: दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है?
जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया (Indonesia) है. 

