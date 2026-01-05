UPSC Interview Question: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश के पास नहीं है अपना राष्ट्रगान?

UPSC Interview Question And Answer: किसी भी देश का राष्ट्रगान (National Anthem) उसकी पहचान, गौरव और संस्कृति का प्रतीक होता है, जो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जगाता है और उन्हें एकजुट करता है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, दुनिया का वो इकलौता देश कौन सा है, जिसके पास अपना राष्ट्रगान नहीं है? आइए हम आपको जनरल नॉलेज के इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जीके के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं.

सवाल 1: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है.

सवाल 2: दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान किस देश का है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान जापान का है, जिसका नाम 'किमिगायो' (Kimigayo) है.

सवाल 3: दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है?

जवाब: दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान ग्रीस (Greece) का है.

सवाल 4: दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, जिसके दो आधिकारिक राष्ट्रगान हैं?

जवाब: दुनिया में डेनमार्क और न्यूजीलैंड ऐसे देश हैं, जिनके दो आधिकारिक राष्ट्रगान हैं.

सवाल 5: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?

जवाब: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन (Ganges River Dolphin) है.

सवाल 6: भारत के किस राज्य के पास वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है?

जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य के पास है.

सवाल 7: भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां होता है?

जवाब: भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है.

सवाल 8: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर (Carolina Reaper) है.

सवाल 9: दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताईपन (Inland Taipan) है.

सवाल 10: दुनिया के किस देश के पास अपना राष्ट्रगान नहीं है?

जवाब: दुनिया का वह देश जिसके पास अपना कोई राष्ट्रगान नहीं है, वह साइप्रस (Cyprus) है

