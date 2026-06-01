Do You Know: किस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

Which Country SC Judges Gets Highest Salary: दुनिया भर के अलग-अलग देशों के सुप्रीम कोर्ट में जजों को अलग-अलग स्तर की सैलरी दी जाती है. सभी देशों में सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन उस देश की अर्थव्यवस्था, जीवन-यापन की लागत, न्यायिक व्यवस्था की भूमिका और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है. कई देशों में जजों को काफी अधिक सैलरी दी जाती है. जजों के सैलरी पैकेज में केवल बेसिक सैलरी नहीं, बल्कि अन्य सुविधाएं जैसे आवास, पेंशन, सुरक्षा और विभिन्न भत्ते भी शामिल होते हैं. न्यायिक पदों का वेतन सिर्फ आय का माध्यम नहीं, बल्कि किसी देश की न्याय व्यवस्था की प्राथमिकता और उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है. आज हम आपको उन देशों के नाम बताने जा रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी सबसे ज्यादा होती है.

किन देशों में सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलती है ज्यादा सैलरी?

अमेरिका कनाडा Add Zee News as a Preferred Source ब्रिटेन सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया

आमतौर पर विकसित देशों में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है और यहां सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी भी काफी ज्यादा होती है. साथ में उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. ब्रिटेन और सिंगापुर की तुलना में अमेरिका अपने यहां के सुप्रीम कोर्ट जजों को अधिक सैलरी देता है. 2025 के आसपास के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 285,000 से 315,000 डॉलर दिया जाता है. सिंगापुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी करीब SGD 500,000 से 800,000 होती है. साथ में बोनस और भत्ते का लाभ मिलता है. जबकि, ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी £220,000 से £260,000 है. बेसिक सैलरी के हिसाब से अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है.

भारत के सुप्रीम कोर्ट जजों की कितनी सैलरी?

भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हर महीने 2 लाख 50 हजार रुपये तक सैलरी मिलती है. इसके अलावा अन्य सुविधाएं- हाउस रेंट भत्ता, फर्निशिंग अलाउंस, सत्कार भत्ता, ग्रेच्युटी, सुरक्षा, पेंशन आदि मिलता है. एससी जजों का हाउस रेंट भत्ता भी मूल वेतन का 24% होता है. यहां जजों को फर्निशिंग अलाउंस के रूप में 8 लाख रुपये और सत्कार भत्ता के तौर पर प्रति माह 34000 रुपये मिलते हैं. एससी के जजों की सालाना सैलरी 15 लाख रुपये होती है और उन्हें ग्रेच्युटी के रूप में 20 लाख रुपये दिए जाते हैं.

भारत में मुख्य न्यायाधीश (CJI) की कितनी सैलरी होती है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 2,80,000 रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा सैलरी का 24 प्रतिशत हाउस रेंट भत्ता और सत्कार भत्ता हर महीने 45000 रुपये दिया जाता है. साथ ही फर्निशिंग भत्ता 10 लाख रुपये और पेंशन के रूप में 16 लाख 80 रुपये समेत प्लस महंगाई राहत भत्ता भी सालाना दिया जाता है. इसके अलावा ग्रेच्युटी के रूप में 20 लाख रुपये दिया जाता है.

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