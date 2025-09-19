Do You Know: भारत में वो कौन सा शहर, सीधा या उल्टा पढ़ने में नहीं बदलता नाम? UPSC इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल

Do You Know: आपका सामान्य ज्ञान कितना अच्छा है? इसका पता कुछ सरल सवाल के जवाब से भी लगा सकते हैं. यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा या इंटरव्यू के दौरान भी कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे कि इसके बारे में याद करना या जानना तो आसान था. आमतौर पर कुछ सवाल को इस तरह से घूमा-फिराकर पूछ लिया जाता है कि सामने वाले के लिए कई बार जवाब आते हुए भी उत्तर देना मुश्किल सा हो जाता है.

एक ऐसा ही सवाल ये है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम अगर सीधी तरफ से पढ़ें या उल्टी तरह से तो पढ़ने में एक ही रहेगा. उदाहरण के लिए दिल्ली अगर आप सीधी तरफ से पढ़ते हैं तो दिल्ली है लेकिन उल्टी तरफ से पढ़ते हैं तो ये ल्लीदी हो जाएगा. मगर हम जिस शहर का नाम पूछ रहे हैं आगे या पीछे से पढ़ने पर बदलता नहीं है. आइए जानते हैं.

क्या आपके पास है इस सवाल का जवाब?

भारत के किस शहर का नाम उल्टा-सीधा पढ़ने पर नहीं बदलता है? इस सवाल का जवाब क्या आपको याद आ गया है... क्या अभी तक नहीं जान पाए? चलो एक हिंट देते हैं- ये शहर ओडिशा राज्य में आता है. यहां भुवनेश्वर राजधानी है और ओडिया राज्य में वो शहर है. क्या अब जवाब जान पाए हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

भारत में वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा या सीधा पढ़ने पर नहीं बदलता?

सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया यानी ‘कटक’ वो शहर है जिसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसका नाम नहीं बदलेगा. आप चाहे खुद कटक पढ़कर देखें. आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से पढ़ने पर नाम बदलेगा नहीं वो ही रहेगा.

ओडिशा के प्रमुख शहरों में से एक कटक है जो राज्य की न्यायिक राजधानी है. कटक को मिलिनियम सिटी से भी जाना जाता है. इसके अलावा सिल्वर सिटी से भी ये शहर जाना जाता है. महानदी नदी के किनारे स्थित ये शहर पारंपरिक चांदी के काम (फिलाग्री), कला, संस्कृति और अपने 1000 साल के इतिहास के लिए जाना जाता है.

