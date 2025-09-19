Do You Know: भारत में वो कौन सा शहर, सीधा या उल्टा पढ़ने में नहीं बदलता नाम? UPSC इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल
Advertisement
trendingNow12928270
Hindi Newsशिक्षा

Do You Know: भारत में वो कौन सा शहर, सीधा या उल्टा पढ़ने में नहीं बदलता नाम? UPSC इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर है जिसका नाम अगर आप पढ़ेंगे चाहे वो उल्टी तरफ से पढ़ें या फिर सीधी तरफ से वो एक जैसा रही रहेगा. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Do You Know: भारत में वो कौन सा शहर, सीधा या उल्टा पढ़ने में नहीं बदलता नाम? UPSC इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल

Do You Know: आपका सामान्य ज्ञान कितना अच्छा है? इसका पता कुछ सरल सवाल के जवाब से भी लगा सकते हैं. यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा या इंटरव्यू के दौरान भी कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे कि इसके बारे में याद करना या जानना तो आसान था. आमतौर पर कुछ सवाल को इस तरह से घूमा-फिराकर पूछ लिया जाता है कि सामने वाले के लिए कई बार जवाब आते हुए भी उत्तर देना मुश्किल सा हो जाता है.

एक ऐसा ही सवाल ये है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम अगर सीधी तरफ से पढ़ें या उल्टी तरह से तो पढ़ने में एक ही रहेगा. उदाहरण के लिए दिल्ली अगर आप सीधी तरफ से पढ़ते हैं तो दिल्ली है लेकिन उल्टी तरफ से पढ़ते हैं तो ये ल्लीदी हो जाएगा. मगर हम जिस शहर का नाम पूछ रहे हैं आगे या पीछे से पढ़ने पर बदलता नहीं है. आइए जानते हैं.

क्या आपके पास है इस सवाल का जवाब?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के किस शहर का नाम उल्टा-सीधा पढ़ने पर नहीं बदलता है? इस सवाल का जवाब क्या आपको याद आ गया है... क्या अभी तक नहीं जान पाए? चलो एक हिंट देते हैं- ये शहर ओडिशा राज्य में आता है. यहां भुवनेश्वर राजधानी है और ओडिया राज्य में वो शहर है. क्या अब जवाब जान पाए हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं.

भारत में वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा या सीधा पढ़ने पर नहीं बदलता?

सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया यानी ‘कटक’ वो शहर है जिसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसका नाम नहीं बदलेगा. आप चाहे खुद कटक पढ़कर देखें. आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से पढ़ने पर नाम बदलेगा नहीं वो ही रहेगा.  

ओडिशा के प्रमुख शहरों में से एक कटक है जो राज्य की न्यायिक राजधानी है. कटक को मिलिनियम सिटी से भी जाना जाता है. इसके अलावा सिल्वर सिटी से भी ये शहर जाना जाता है. महानदी नदी के किनारे स्थित ये शहर पारंपरिक चांदी के काम (फिलाग्री), कला, संस्कृति और अपने 1000 साल के इतिहास के लिए जाना जाता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: भारत में पहली बार कब लागू हुआ था GST? क्या जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म और प्रकार

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you knowGK quiz

Trending news

दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? 53 लोगों की हुई थी मौत
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC में सुनवाई आज, क्या उमर खालिद को मिलेगी बेल? 53 लोगों की हुई थी मौत
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
;