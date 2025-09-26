Advertisement
trendingNow12937076
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: भारत में दो रेगिस्तानों की अलग पहचान, क्या जानते हैं कौन सा सबसे ठंडा रेगिस्तान?

GK Quiz Trending: क्या जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है या सबसे गर्म रेगिस्तान का नाम जानते हैं क्या? अगर नहीं, तो आइए आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं और रेगिस्तान से जुड़ा सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz: भारत में दो रेगिस्तानों की अलग पहचान, क्या जानते हैं कौन सा सबसे ठंडा रेगिस्तान?

GK Quiz Trending: जब बात रेगिस्तान की होती है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि वो जगह गरम-गरम रेत वाली होगी और दूर-दूर तक पानी तक नहीं होगा. वहां गाड़ी-घोड़े से ज्यादा ऊंट देखने को मिलेंगे. रेगिस्तान के क्षेत्र की एक ऐसी ही इमेजिनेशन बनी हुई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्म-शुष्क रेगिस्तान ही नहीं होते भारत में दो तरह के रेगिस्तान है. एक गर्म और एक ठंडा रेगिस्तान है. आइए आपका सामान्य ज्ञान (General Knowledge) बढ़ाने के साथ-साथ रेगिस्तान और उस क्षेत्र से संबंधित सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में कितने रेगिस्तान हैं?

उत्तर:- भारत में दो रेगिस्तान हैं जिनमें एक पूर्ण राज्य हैं तो दूसरा केंद्रशासित राज्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2:- भारत में सबसे गर्म रेगिस्तान कहां है?

उत्तर:- सबसे गर्म रेगिस्तान, थार रेगिस्तान है जिसे थार मरुस्थल और महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 3:- भारत में सबसे ठंडा रेगिस्तान कहां स्थित है?

उत्तर:- भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख और कच्छ में स्थित है. सबसे ठंडे रेगिस्तान के रूप में लेह-लद्दाख जाना जाता है जिसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है.

सवाल 4:- दुनिया का सबसे ठंडा और बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है. लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये रेगिस्तान फैला हुआ है.

सवाल 5:- दुनिया का सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

उत्तर:- दुनिया का सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान है. इसका क्षेत्रफल करीब 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है.

सवाल 6:- भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां है?

उत्तर:- थार रेगिस्तान को भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है. खासतौर पर राजस्थान राज्य में स्थित है. ये इतना बड़ा रेगिस्तान है कि पाकिस्तान तक में फैला हुआ है.

सवाल 7:- लद्दाख को क्यों कहा जाता है सबसे ठंडा रेगिस्तान?

उत्तर:- सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहलाता है जिसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ठंडक होती है और बारिश बहुत कम होती है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का आंदोलन करने वाले कौन हैं सोनम वांगचुक? जानें भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GK quiz

Trending news

लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
;