GK Quiz: भारत में दो रेगिस्तानों की अलग पहचान, क्या जानते हैं कौन सा सबसे ठंडा रेगिस्तान?

GK Quiz Trending: जब बात रेगिस्तान की होती है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि वो जगह गरम-गरम रेत वाली होगी और दूर-दूर तक पानी तक नहीं होगा. वहां गाड़ी-घोड़े से ज्यादा ऊंट देखने को मिलेंगे. रेगिस्तान के क्षेत्र की एक ऐसी ही इमेजिनेशन बनी हुई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्म-शुष्क रेगिस्तान ही नहीं होते भारत में दो तरह के रेगिस्तान है. एक गर्म और एक ठंडा रेगिस्तान है. आइए आपका सामान्य ज्ञान (General Knowledge) बढ़ाने के साथ-साथ रेगिस्तान और उस क्षेत्र से संबंधित सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- भारत में कितने रेगिस्तान हैं?

उत्तर:- भारत में दो रेगिस्तान हैं जिनमें एक पूर्ण राज्य हैं तो दूसरा केंद्रशासित राज्य है.

सवाल 2:- भारत में सबसे गर्म रेगिस्तान कहां है?

उत्तर:- सबसे गर्म रेगिस्तान, थार रेगिस्तान है जिसे थार मरुस्थल और महान भारतीय रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है.

सवाल 3:- भारत में सबसे ठंडा रेगिस्तान कहां स्थित है?

उत्तर:- भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख और कच्छ में स्थित है. सबसे ठंडे रेगिस्तान के रूप में लेह-लद्दाख जाना जाता है जिसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है.

सवाल 4:- दुनिया का सबसे ठंडा और बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है. लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये रेगिस्तान फैला हुआ है.

सवाल 5:- दुनिया का सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

उत्तर:- दुनिया का सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान है. इसका क्षेत्रफल करीब 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है.

सवाल 6:- भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां है?

उत्तर:- थार रेगिस्तान को भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है. खासतौर पर राजस्थान राज्य में स्थित है. ये इतना बड़ा रेगिस्तान है कि पाकिस्तान तक में फैला हुआ है.

सवाल 7:- लद्दाख को क्यों कहा जाता है सबसे ठंडा रेगिस्तान?

उत्तर:- सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहलाता है जिसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ठंडक होती है और बारिश बहुत कम होती है.

