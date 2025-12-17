Do You Know: सड़क पर दिखने वाली हर पट्टी के पीछे छिपा राज, जानें क्यों होती है सफेद और पीली पट्टियां?

GK Quiz: जब सड़क पर निकलते होंगे तो नजर आपकी भी सफेद और पीली रंग की पट्टियों पर रुक जाती होगी. कहीं एक सीधी सफेद पट्टी दिखती होगी तो कहीं पीली रंग की पट्टी देखते होंगे, लेकिन ये कोई सजावट या डिजाइन नहीं होता है. दरअसल, सड़कों पर दिखने वाली पीली-सफेद रंग की पट्टियां अलग-अलग संकेत के साथ होती हैं और वाहन चालक समेत हर एक नागरिक को इसके बारे में पता होना चाहिए. किस सफेद या पीली लाइन का क्या मतलब है? किस वजह से इस्तेमाल किया गया है, इसका सभी को पता होना चाहिए. अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आइए सड़क पर दिखने वाली हर पट्टी के पीछे छिपे राज के बारे में जान लेते हैं कि क्यों सफेद और पीली पट्टियां होती हैं?

सॉलिड सफेद लाइन

सड़क पर लंबी सीधी सॉलिड सफेद रंग की लाइन दिखे और बीच में कोई गैप भी न हो तो इसे नजरअंदाज न करें. इस तरह की लाइन वाली सड़क पर वाहन चालक लाइन को पार करके रोड के दूसरी तरफ नहीं जा सकता है. इसे आमतौर पर उन सड़कों पर बनाया जाता है जहां लेन बदलना खतरनाक साबित हो सकता है.

सफेद रंग की ब्रोकन लाइन

सड़कों पर अगर एक ऐसी लाइन दिखे जो छोटे-छोटे गैप के साथ हो तो इसके पीछे एक संकेत होता है. इस तरह की लाइन का मतलब होता है कि वाहन चालक लाइन को पार करके रोड के दूसरे तरफ भी जा सकता है. इसमें सावधान रहना होता है कि सामने से कोई गाड़ी न आ रही हो. ऐसी लाइन उन सड़कों पर होती है जहां वाहनों का आना-जाना ज्यादा नहीं होता और ट्रैफिक कम रहता है. साथ ही वाहन भी कम गति के साथ चलते हैं.

दो सफेद रंग की लाइन

सड़क पर अगर डबल सफेद रंग की लाइन नजर आए तो इसका संकेत है कि वाहन चालक को लेन नहीं बदलना है. ऐसी जगहों पर ये लाइन देखने को मिलेगी जहां ट्रैफिक रूल्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और सभी के लिए उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है.

सड़क पर पीली रंग की पट्टियां

कई सड़कों पर पीली रंग की पट्टियां भी होती है जिसका मतलब अलग-अलग होता है. मुख्य रूप से यातायात को विभाजित करने के अलावा पार्किंग को कंट्रोल करने के लिए सड़क पर पीली पट्टियां होती हैं. अगर सिंगल पीली पट्टी दिखे तो लेन बदल सकते हैं. तेलंगाना जैसे राज्यों में इस तरह की लाइन दिखने पर ओवरटेक करना मना होता है. डबल पीली लाइन वाली सड़क पर ओवरटेक या लेन बदलना मना होता है.

