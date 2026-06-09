/क्या जानते हैं विदेशी घरों की छत पर क्यों नहीं होती पानी की टंकी, 99% लोगों नहीं पता जवाब!

जब विदेशों में घरों की छत पर टंकी नहीं होती है तो भारत में क्यों सभी घर को की छत पर पानी की टंकी देखने को मिलती है, ऐसा सवाल अगर आपके मन में भी आता है तो बता दें कि भारत में कई शहर और कस्बों में पानी का सप्लाई दिन भर नहीं होता है. 24 घंटे पानी न मिलने के कारण लोग अपनी जरूरत के लिए पानी को स्टोर करते हैं. जब कुछ घंटों के लिए पानी आता है तो उसे टंकी में स्टोर करने के अलावा पूरे घर में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ लोग छत पर सीमेंट से ही पानी स्टोर करने के लिए बनवा लेते हैं.