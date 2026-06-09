/क्या जानते हैं विदेशी घरों की छत पर क्यों नहीं होती पानी की टंकी, 99% लोगों नहीं पता जवाब!

Why not Water Tanks in Foreign Homes Rooftop: भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसकी छत पर पानी की टंकी न हो. किसी घर में काली टंकी दिखाई देती है तो किसी में सफेद. वहीं, पंजाब जैसे राज्यों में कई लोग अपनी छतों पर हवाई जहाज, फुटबॉल या अन्य अनोखे डिजाइन की पानी की टंकियां भी बनाते हैं. इन टंकियों का इस्तेमाल पानी को स्टोर करने और पूरे घर में उसकी सप्लाई के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों के घरों की छतों पर पानी की टंकियां नजर नहीं आती?
फिल्मों, वेब सीरीज, तस्वीरों या वीडियो में विदेशी घरों को देखने पर ये बात आसानी से ध्यान खींचती है. आखिर वहां बिना छत पर टंकी लगाए घरों में पानी की सप्लाई कैसे होती है? क्या उनके पास कोई अलग व्यवस्था है? आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह.
जब विदेशों में घरों की छत पर टंकी नहीं होती है तो भारत में क्यों सभी घर को की छत पर पानी की टंकी देखने को मिलती है, ऐसा सवाल अगर आपके मन में भी आता है तो बता दें कि भारत में कई शहर और कस्बों में पानी का सप्लाई दिन भर नहीं होता है. 24 घंटे पानी न मिलने के कारण लोग अपनी जरूरत के लिए पानी को स्टोर करते हैं. जब कुछ घंटों के लिए पानी आता है तो उसे टंकी में स्टोर करने के अलावा पूरे घर में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ लोग छत पर सीमेंट से ही पानी स्टोर करने के लिए बनवा लेते हैं.
कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में मॉडर्न वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मौजूद है. ऐसे में लोगों के घरों तक पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है. लोगों के घरों में सीधे पानी पहुंचता है, अधिक प्रेशर होने के कारण कई मंजिल ऊंची इमारतों तक पानी की सप्लाई होती है. ऐसे में लोगों को घरों की छत पर टंकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और घर उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है.
ज्यादा देशों में सर्दियों के मौसम में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पानी जम जाता है. इस वजह से वहां पर खुली टंकी नहीं होती है. शून्य से भी बहुत नीचे स्तर पर तापमान होने की वजह पानी बर्फ बन सकता है और पाइप लाइन को नुकसान पहुंचा सकता है. यहां तक कि टंकी भी खराब हो सकती है. ऐसे में भूमिगत और संरक्षित जल प्रणालियों को वहां पर अपनाया जाता है.
ऐसा नहीं है कि विदेशों में पानी को स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. वहां भी कुछ इलाकों और क्षेत्र के लिए एक बड़ा सा टैंक होता है जो एक अलग जगह मौजूद होता है, जहां लोगों के लिए पानी को स्टोर करते हैं और घरों तक पानी की सप्लाई होती है. इसे वहां पर वाटर टावर्स के नाम से जाना जाता है.