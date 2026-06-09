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क्या जानते हैं विदेशी घरों की छत पर क्यों नहीं होती पानी की टंकी, 99% लोगों नहीं पता जवाब!

Do You Know: आपने देखा होगा कि भारत में ज्यादातर घरों की छत पर पानी की टंकी लगी होती है, लेकिन अगर दूसरे देश जैसे- अमेरिका, यूरोप या अन्य विकसित देशों के घरों की छतों पर पानी की टंकी नजर नहीं आती. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विदेशों के घरों में पानी की टंकी क्यों नहीं होती? आइए वजह जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:11 PM IST
क्या जानते हैं विदेशी घरों की छत पर क्यों नहीं होती पानी की टंकी, 99% लोगों नहीं पता जवाब!
Image Credit: Why not Water Tanks in Foreign Homes Rooftop

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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