Do You Know: रेलवे प्लेटफार्म पर कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं होती हैं?

Do You Know: दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे है. इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए हर दिन करोड़ों यात्री सफर करते हैं और हजारों रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाने-पीने की दुकानें, रेस्ट रूम, बुक स्टॉल समेत कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. लेकिन अगर यात्रा के दौरान अचानक तबीयत खराब हो जाए या उल्टी, सिरदर्द या किसी दवा की जरूरत पड़ जाए, तो अक्सर ये देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर या चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती. यात्रियों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर या चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं होती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते, तो आइए समझते हैं.