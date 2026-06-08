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Do You Know: रेलवे प्लेटफार्म पर कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं होती हैं?

Do You Know: कभी सोचा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों कोई मेडिकल स्टोर नहीं होता? ना ही वहां कोई चिकित्सालय नजर आता है. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों भारतीय रेलवे प्लेटफार्म पर इस तरह की कोई चिकित्सा सुविधा दिखाई नहीं देती है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:21 PM IST
Do You Know: रेलवे प्लेटफार्म पर कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं होती हैं?
Image Credit: railway platform no medical store

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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