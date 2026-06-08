Do You Know: रेलवे प्लेटफार्म पर कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं होती हैं?

Do You Know: दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे है. इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए हर दिन करोड़ों यात्री सफर करते हैं और हजारों रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाने-पीने की दुकानें, रेस्ट रूम, बुक स्टॉल समेत कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. लेकिन अगर यात्रा के दौरान अचानक तबीयत खराब हो जाए या उल्टी, सिरदर्द या किसी दवा की जरूरत पड़ जाए, तो अक्सर ये देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर या चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती. यात्रियों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर या चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं होती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते, तो आइए समझते हैं.
दरअसल, रेलवे स्टेशनों पर खाने-पीने, बुक स्टॉल या अन्य तरह की दुकान खोलना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल मेडिकल स्टोर को खोलना और चलाना होता है. दवाइयों की बिक्री के लिए सरकार से लाइसेंस, प्रशिक्षित फार्मासिस्ट और दवाओं के सुरक्षित स्टोरेज की व्यवस्था जरूरी होती है. देश के हर स्टेशन पर इन मानकों को लागू करना रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है.
इतना ही नहीं, छोटे और मध्यम श्रेणी के स्टेशनों पर दवाइयों की मांग अपेक्षाकृत कम होती है. ऐसे में निजी मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए वहां दुकान चलाना आर्थिक रूप से उतना लाभदायक नहीं होता, जितना रेलवे स्टेशन के बाहर या आसपास के बाजारों में केमिस्ट शॉप खोलना होता है. यही कारण है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेडिकल स्टोर अक्सर देखने को नहीं मिलते, जबकि स्टेशन के बाहर या आसपास के इलाकों में दवाइयों की दुकानें आसानी से मिल जाती हैं.
रेलवे प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा जगह उपलब्ध नहीं होता कि वहां मेडिकल स्टोर को प्राथमिकता दी जा सके. आमतौर पर स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जरूरत के मुताबिक सुविधाएं जैसे टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, खानपान केंद्र और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जगह रिजर्व रहते हैं. भीड़ नियंत्रण, आने-जाने की सुविधा और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी रेलवे विभाग की जिम्मेदारी होती है. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दुकानों को अनुमति देना व्यावहारिक नहीं होता है.
ऐसा नहीं है कि भारतीय रेलवे यात्रियों को कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान न करें. दरअसल, रेलवे द्वारा यात्रियों के स्वास्थ्य को भी अनदेखा नहीं किया जाता है और भारत में कई बड़े रेलवे स्टेशन हैं जहां पर फर्स्ट एड सेंटर, रेलवे हेल्थ यूनिट या आपातकालीन चिकित्सा सहायता की व्यवस्था मौजूद होती है. अगर किसी यात्री की यात्रा के दौरान तबीयत खराब हो जाती है तो रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए चिकित्सा सहायता मांगी जा सकती है.
हालांकि, आगामी प्लानिंग के लिहाज से भारतीय रेलवे की ओर से एक खास कदम उठाया जा सकता है. कुछ स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र शुरू किया जा सकता है और उसके माध्यम से यात्रियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मेडिकल सुविधाएं पहले से अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं.