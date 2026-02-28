Iran Fuel: ईरान में पानी से भी सस्ता पेट्रोल-डीजल, कीमत 2 रुपये प्रति लीटर; क्या जानते हैं इसके पीछे की वजह?

Iran Petrol Diesel Price Lowest Reason: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है. ईरान दुनिया में सबसे सस्ते पेट्रोल और डीजल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं.
Iran Petrol Diesel Price Lowest Reason: ईरान में तनाव का माहौल बना हुआ है. अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अब ईरान की परेशानी बढ़ाने के लिए इजरायल भी मैदान में उतर चुका है. ईरान पर इजरायल ने हमला कर दिया है जिससे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है. पिछले एक सालों से ईरान में तनाव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में 15 देशों की ओर से ईरान खाली करने का भी आदेश दिया गया है. अपने-अपने नागरिकों को निकालने के लिए देशों को सलाह दी गई है. दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक ईरान है, लेकिन फिर भी यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम हैं.
ईरान सस्ते ईंधन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां पेट्रोल और डीजल के रेट इतने कम है कि पानी की कीमत ज्यादा लग सकती है. हालांकि, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ईरान में पेट्रोल-डीजल पानी से भी सस्ता है?
संसाधन और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर ईरान का नाम आता है. यहां शिक्षा, समाज, हेल्थ से लेकर कई तरह की सुविधाएं हैं. सभी सुविधाओं के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल और नेचुरल गैस उत्पादन के लिए ईरान को जाना जाता है मगर ईंधन की कीमतें यहां पानी के रेट से भी बहुत कम है.
वर्तमान में ईरान में पेट्रोल की कीमत प्रति 2 रुपये लीटर है जबकि, डीजल का रेट सिर्फ 25 पैसे के करीब है. हालांकि, ऐसा क्यों है कि ईरान में इतने कम कीमत में पेट्रोल-डीजल मिलता है?
ईरान में सस्ता ईंधन होने की सबसे मुख्य वजह भारी सरकारी सब्सिडी है. यहां पेट्रोल की कीमतें कम से कम हैं मगर इसके साथ ही ईंधन की तस्करी और खजाने पर बोझ बढ़ता है. GlobalPetrolPrices.com के मुताबिक ईरान में ईंधन को कोटा के तहत दिया जाता है. कोटा की लिमिट खत्म होने पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है. ईरान में पहला 60 लीटर पेट्रोल कोटा के तहत मिलता है जिसकी कीमत 15000 ईरानी रियाल प्रति लीटर है. भारतीय रुपये के अनुसार ये रेट 1 रुपये 30 पैसा के करीब है. जबकि, डीजल को पहले कोटा के अनुसार 3,000 ईरानी रियाल प्रति लीटर दिया जाता है जिसकी कीमत करीब 25 पैसा है.
ईरान में सरकारी सब्सिडी की वजह से पेट्रोल-डीजल की कीमतें काफी कम है लेकिन अगर कोटा खत्म हो जाता है तो यहां ईंधन महंगा भी होता है. आमतौर पर ईरान में पेट्रोल की कीमत महंगी होने के बाद 2.5 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है. जबकि,डीजल की कीमतें 50 पैसा तक हो सकती हैं.
