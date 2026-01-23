Advertisement
Hindi Newsशिक्षाNational Girl Child Day GK Quiz: 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? जानें संबंधित जीके सवाल-जवाब

National Girl Child Day GK Quiz: 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? जानें संबंधित जीके सवाल-जवाब

National Girl Child Day GK Quiz: भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्यों 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं? आइए ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय बालिका दिवस से जुड़े जीके सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 04:44 PM IST
national girl child day quiz questions and answers
national girl child day quiz questions and answers

National Girl Child Day GK Quiz: प्रतियोगी परीक्षा में कब किस टॉपिक से संबंधित सवाल कर लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. इसलिए सभी तरह के क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए. 24 जनवरी को कौन सा खास दिन है? भारत में हर साल 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व क्या है? आइए ऐसे कुछ राष्ट्रीय बालिका दिवस से जुड़े जीके सवाल और जवाब जानते हैं.

सवाल 1: राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है?

जवाब: हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है. इस साल 2026 की थीम के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है.

सवाल 2: राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है?

जवाब: 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करने की याद से संबंधित माना जाता है.

सवाल 3: राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब से हुई थी?

जवाब: साल 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस दिन को शुरू किया था जिससे समाज में बालिकाओं के महत्व को समझा जाए.

सवाल 4: राष्ट्रीय बालिका दिवस का नारा क्या है?

जवाब: आमतौर पर ‘उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना’ राष्ट्रीय बालिका दिवस का नारा है.

सवाल 5: राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है

जवाब: राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने के कई उद्देश्य हैं. लड़कियों की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है.

सवाल 6: राष्ट्रीय बालिका दिवस कैसे मनाया जाता है?

जवाब: राष्ट्रीय बालिका दिवस को भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है. ‘चाइल्ड सेक्स रेशियो’, ‘सेव द गर्ल चाइल्ड’ समेत शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित माहौल आदि जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है.

सवाल 7: नेशनल गर्ल चाइल्ड सबसे पहले कहां मनाया गया था?

जवाब: पूरे भारत में सबसे पहले 24 जनवरी 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस दिन की शुरुआत की थी.

सवाल 8: बेटियों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन सी हैं?

जवाब: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) और बालिका समृद्धि योजना को बेटियों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं कहा जाता है.

सवाल 9: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है?

जवाब: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया गया था. 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटियों को बचाने के अभियान की शुरुआत की गई थी.

सवाल 10: अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब है?

जवाब: हर साल 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है. इस साल रविवार के दिन 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Subhas Chandra Bose: फहराया तिरंगा, रखा नाम...अंडमान-निकोबार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रहा नाता?

