Do You Know: लिफ्टों में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? 99% लोग देते हैं गलत जवाब

Why Mirrors Installed in Elevators: लिफ्टों में शीशे अक्सर सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट लगते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण छिपे होते हैं. ऑफिस, मॉल, अस्पताल या मेट्रो स्टेशनों में दिखाई देने वाले ये शीशे केवल सजावट के लिए नहीं लगाए जाते. कई लोग इसके पीछे की वजह को गलत समझते हैं, जबकि इसका संबंध सुरक्षा, सुविधा और मनोवैज्ञानिक आराम से जुड़ा होता है. आखिर लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं और इनके पीछे क्या असली कारण है? इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं लिफ्ट में शीशे लगाने की असल वजह क्या है?

लोहे का जाल, बिना शीशे की लिफ्ट

पुराने जमाने की लिफ्ट में लोहे के जाल जैसा गेट हुआ करता था और उसमें कोई शीशा भी लगा होता था. उस समय जब लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे तो उनकी शिकायत भी रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उस वजह से वो बहुत असहजता भी महसूस करते थे. लगातार स्पीड के तेज को लेकर शिकायत रहती थी मगर असल में वो सामान्य स्पीड ही होती थी.

शीशों को लगाने के साथ मिला समाधान

बार-बार लिफ्ट में चढ़ने वालों की ओर से स्पीड की ही शिकायत मिलती थी जिसके बाद कंपनी के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर एक प्लान तैयार किया. उन्होंने उस दौरान समझने की कोशिश की कि लिफ्ट में लोगों का ध्यान सिर्फ स्पीड पर होता है और बस वो ये देखते हैं कि कितनी स्पीड के साथ लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है. ऐसे में समाधान निकालते हुए शीशे का विचार आया.

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इस वजह से लिफ्ट में लगा होता है शीशा

लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर केंद्रित करने के लिए लिफ्ट का डिजाइन बदला गया और उसमें शीशे लगाए गए. ऐसे में हुआ ये कि जब लिफ्ट में शीशा लग गया तो व्यक्ति का पूरा ध्यान शीशे पर केंद्रित हो गया. ऐसे में लोगों ने ये भी ध्यान देना बंद कर दिया कि कितनी तेज या धीरे स्पीड के साथ लिफ्ट काम कर रही है. साथ ही लोगों को लिफ्ट में असहज भी महसूस नहीं होने लगा. इस तरह से लिफ्ट में शीशे लगने का संबंध सुरक्षा, सुविधा और मनोवैज्ञानिक आराम से संबंधित है.

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