Advertisement
trendingNow13236719
Hindi Newsशिक्षाDo You Know: लिफ्टों में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? 99% लोग देते हैं गलत जवाब

Do You Know: लिफ्टों में शीशे क्यों लगाए जाते हैं? 99% लोग देते हैं गलत जवाब

Lift me Shisha Kyu Hota Hai: मॉल से लेकर अन्य जगहों की लिफ्ट में आपने भी शीशा लगा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक सजावट समझते हैं तो ये एक बड़ी गलतफहमी है. दरअसल, शीशा लगाने के पीछे एक कारण है जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों लिफ्ट में शीशा लगा होता है?

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

why mirrors are installed in lift
why mirrors are installed in lift

Why Mirrors Installed in Elevators: लिफ्टों में शीशे अक्सर सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट लगते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण छिपे होते हैं. ऑफिस, मॉल, अस्पताल या मेट्रो स्टेशनों में दिखाई देने वाले ये शीशे केवल सजावट के लिए नहीं लगाए जाते. कई लोग इसके पीछे की वजह को गलत समझते हैं, जबकि इसका संबंध सुरक्षा, सुविधा और मनोवैज्ञानिक आराम से जुड़ा होता है. आखिर लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं और इनके पीछे क्या असली कारण है? इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं लिफ्ट में शीशे लगाने की असल वजह क्या है? 

लोहे का जाल, बिना शीशे की लिफ्ट

पुराने जमाने की लिफ्ट में लोहे के जाल जैसा गेट हुआ करता था और उसमें कोई शीशा भी लगा होता था. उस समय जब लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे तो उनकी शिकायत भी रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उस वजह से वो बहुत असहजता भी महसूस करते थे. लगातार स्पीड के तेज को लेकर शिकायत रहती थी मगर असल में वो सामान्य स्पीड ही होती थी.

शीशों को लगाने के साथ मिला समाधान

बार-बार लिफ्ट में चढ़ने वालों की ओर से स्पीड की ही शिकायत मिलती थी जिसके बाद कंपनी के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर एक प्लान तैयार किया. उन्होंने उस दौरान समझने की कोशिश की कि लिफ्ट में लोगों का ध्यान सिर्फ स्पीड पर होता है और बस वो ये देखते हैं कि कितनी स्पीड के साथ लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है. ऐसे में समाधान निकालते हुए शीशे का विचार आया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वजह से लिफ्ट में लगा होता है शीशा

लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर केंद्रित करने के लिए लिफ्ट का डिजाइन बदला गया और उसमें शीशे लगाए गए. ऐसे में हुआ ये कि जब लिफ्ट में शीशा लग गया तो व्यक्ति का पूरा ध्यान शीशे पर केंद्रित हो गया. ऐसे में लोगों ने ये भी ध्यान देना बंद कर दिया कि कितनी तेज या धीरे स्पीड के साथ लिफ्ट काम कर रही है. साथ ही लोगों को लिफ्ट में असहज भी महसूस नहीं होने लगा. इस तरह से लिफ्ट में शीशे लगने का संबंध सुरक्षा, सुविधा और मनोवैज्ञानिक आराम से संबंधित है. 

ये भी पढ़ें- Do You Know: अरबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 90% लोगों ने दिया गलत जवाब!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
CBSE chairman
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
west bengal tmc
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
Tamil Nadu IAS Transfers
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
tamilnadu news
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?