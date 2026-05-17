Advertisement
trendingNow13219822
Hindi Newsशिक्षाकुंभ नगरी ही नहीं, प्रयागराज की एक और पहचान है... जानिए क्यों कहते है न्याय की राजधानी

कुंभ नगरी ही नहीं, प्रयागराज की एक और पहचान है... जानिए क्यों कहते है न्याय की राजधानी

प्रयागराज सिर्फ कुंभ और संगम के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी पहचाना जाता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट, ऐतिहासिक विरासत, शिक्षा और सांस्कृतिक महत्व ने इस शहर को देश के सबसे खास शहरों में शामिल किया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुंभ नगरी ही नहीं, प्रयागराज की एक और पहचान है... जानिए क्यों कहते है न्याय की राजधानी

प्रयागराज का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के मन में संगम, कुंभ और आस्था की तस्वीर उभरती है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ यह शहर सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है. इस शहर की एक ऐसी पहचान भी है, जिसके बारे में जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं. प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है. इसकी वजह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि यहां मौजूद देश की सबसे अहम न्यायिक मुख्यधारा में से एक अदालत है. यही वजह है कि आस्था और अध्यात्म के साथ-साथ यह शहर न्याय व्यवस्था का भी मजबूत केंद्र माना जाता है.

आखिर प्रयागराज की शुरुआत कहां से हुई?

प्रयागराज का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है. प्राचीन समय में इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है यज्ञों की भूमि. अकबर ने 16वीं शताब्दी में इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा था. बाद में इसका नाम फिर प्रयागराज कर दिया गया. त्रिवेणी संगम की वजह से यह शहर उत्तरी में प्रसिद्ध है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन की मान्यता है. हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला इस शहर को विश्व स्तर पर अलग पहचान देता है.

न्यायिक राजधानी क्यों कहा जाता है?

प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्यालय स्थित है. इस देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण हाई कोर्ट्स में जाता है. इसकी स्थापना साल 1866 में हुई थी. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों मामलों की सुनवाई दब से होती है. राज्य के कई अहम कानूनी फैसले इसी कोर्ट से निकलते हैं. न्यायपालिका से जुड़े हजारों वकील, जज और कानूनी विशेषज्ञ इस शहर से जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि प्रयागराज को न्याय व्यवस्था का केंद्र माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहर की पहचान कितनी बड़ी है?

प्रयागराज सिर्फ धर्म और न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, साहित्य और राजनीति में भी इसकी मजबूत पहचान रही है. यहां स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देश की पुरानी यूनिवर्सिटीज में जाता है. कई बड़े नेता, लेखक और न्यायविद इसी शहर से निकले हैं. यही वजह है कि प्रयागराज को सिर्फ कुंभ नगरी कहना इसकी पूरी पहचान नहीं बताता. यह शहर आस्था, इतिहास, शिक्षा और न्याय—चारों क्षेत्रों में अपनी अलग छाप छोड़ता है.

आज क्यों बढ़ रही है इस शहर की चर्चा?

आज सोशल मीडिया और सामान्य ज्ञान के सवालों में भी प्रयागराज की पहचान चर्चा में रहती है. बहुत से लोग इसे सिर्फ कुंभ और संगम से जोड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, तो वे हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर प्रवास और इतिहास से जुड़ी चर्चाओं तक प्रयागराज का नाम बार-बार सामने आता है. यह शहर भारत की सांस्कृतिक और न्यायिक विरासत का एक मजबूत प्रतीक बन चुका है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

PrayagrajJudicial capitalKumbh CityAllahabad High Court

Trending news

बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
DNA
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
India floating village
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?