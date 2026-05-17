कुंभ नगरी ही नहीं, प्रयागराज की एक और पहचान है... जानिए क्यों कहते है न्याय की राजधानी

प्रयागराज का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के मन में संगम, कुंभ और आस्था की तस्वीर उभरती है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ यह शहर सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है. इस शहर की एक ऐसी पहचान भी है, जिसके बारे में जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं. प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है. इसकी वजह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि यहां मौजूद देश की सबसे अहम न्यायिक मुख्यधारा में से एक अदालत है. यही वजह है कि आस्था और अध्यात्म के साथ-साथ यह शहर न्याय व्यवस्था का भी मजबूत केंद्र माना जाता है.

आखिर प्रयागराज की शुरुआत कहां से हुई?

प्रयागराज का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है. प्राचीन समय में इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है यज्ञों की भूमि. अकबर ने 16वीं शताब्दी में इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा था. बाद में इसका नाम फिर प्रयागराज कर दिया गया. त्रिवेणी संगम की वजह से यह शहर उत्तरी में प्रसिद्ध है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन की मान्यता है. हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला इस शहर को विश्व स्तर पर अलग पहचान देता है.

न्यायिक राजधानी क्यों कहा जाता है?

प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्यालय स्थित है. इस देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण हाई कोर्ट्स में जाता है. इसकी स्थापना साल 1866 में हुई थी. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों मामलों की सुनवाई दब से होती है. राज्य के कई अहम कानूनी फैसले इसी कोर्ट से निकलते हैं. न्यायपालिका से जुड़े हजारों वकील, जज और कानूनी विशेषज्ञ इस शहर से जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि प्रयागराज को न्याय व्यवस्था का केंद्र माना जाता है.

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शहर की पहचान कितनी बड़ी है?

प्रयागराज सिर्फ धर्म और न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, साहित्य और राजनीति में भी इसकी मजबूत पहचान रही है. यहां स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देश की पुरानी यूनिवर्सिटीज में जाता है. कई बड़े नेता, लेखक और न्यायविद इसी शहर से निकले हैं. यही वजह है कि प्रयागराज को सिर्फ कुंभ नगरी कहना इसकी पूरी पहचान नहीं बताता. यह शहर आस्था, इतिहास, शिक्षा और न्याय—चारों क्षेत्रों में अपनी अलग छाप छोड़ता है.

आज क्यों बढ़ रही है इस शहर की चर्चा?

आज सोशल मीडिया और सामान्य ज्ञान के सवालों में भी प्रयागराज की पहचान चर्चा में रहती है. बहुत से लोग इसे सिर्फ कुंभ और संगम से जोड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, तो वे हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर प्रवास और इतिहास से जुड़ी चर्चाओं तक प्रयागराज का नाम बार-बार सामने आता है. यह शहर भारत की सांस्कृतिक और न्यायिक विरासत का एक मजबूत प्रतीक बन चुका है.