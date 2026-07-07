/जहां कभी हुआ करते थे हिन्दू, अब वो कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश; जानें इंडोनेशिया का रोचक इतिहास

History of Indonesia: दुनिया भर में एक बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया को जाना जाता है. यहां पर इस्लाम धर्म अपनाने वाले कई लोग हैं, ये ही वजह है कि इसको दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों वाले देश के रूप में जाना जाता है. हालांकि, यहां पर कई मंदिर और इमारतें हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि ये देश पहले कभी मुस्लिम आबादी वाला रहा ही नहीं था. दरअसल, बौद्ध और हिन्दू धर्म के लोगों के कारण इस देश को जाना जाता था. आपको हैरानी हो सकती है लेकिन ये बात सच है कि ये पहले हिन्दुत्व और बौद्ध धर्म वाला देश हुआ करता था.