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जहां कभी हुआ करते थे हिन्दू, अब वो कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश; जानें इंडोनेशिया का रोचक इतिहास

History of Indonesia: एक समय था जब इंडोनेशिया में हिन्दू और बौद्ध धर्म का ही राज देखने को मिलता था लेकिन समय के साथ-साथ आबादी कम होती रही और ये देश दुनिया भर में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के लिए प्रसिद्ध हो गया. आइए इंडोनेशिया का रोचक इतिहास जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:44 PM IST
जहां कभी हुआ करते थे हिन्दू, अब वो कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश; जानें इंडोनेशिया का रोचक इतिहास
Image Credit: Indonesia HistorySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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