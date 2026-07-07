/जहां कभी हुआ करते थे हिन्दू, अब वो कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश; जानें इंडोनेशिया का रोचक इतिहास

History of Indonesia: दुनिया भर में एक बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया को जाना जाता है. यहां पर इस्लाम धर्म अपनाने वाले कई लोग हैं, ये ही वजह है कि इसको दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों वाले देश के रूप में जाना जाता है. हालांकि, यहां पर कई मंदिर और इमारतें हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि ये देश पहले कभी मुस्लिम आबादी वाला रहा ही नहीं था. दरअसल, बौद्ध और हिन्दू धर्म के लोगों के कारण इस देश को जाना जाता था. आपको हैरानी हो सकती है लेकिन ये बात सच है कि ये पहले हिन्दुत्व और बौद्ध धर्म वाला देश हुआ करता था.
ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लाम से पहले इंडोनेशिया में हिन्दू और बौद्ध धर्म का बोलबाला था. यहां पर भारत से बौद्ध धर्म आया था और ये ही कारण है कि उसकी झलक भारतीय संस्कृति के साथ जावा, सुमात्रा और बाली जैसे द्वीपों में देखने को मिलती है. ये देश भारतीय ग्रंथों में सुवर्णद्वीप या द्वीपांतर के नाम से भी जाना जाता है.
इंडोनेशिया में हिन्दू, बौद्ध और इस्लाम धर्म के अलावा और भी धर्म के लोग रहते हैं. ये एक तरह का बहु धार्मिक देश है. यहां पर 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं. खासियत है कि इंडोनेशिया में 17,508 से अधिक द्वीप हैं. यहां की कुल आबादी की बात करें तो करीब 27 करोड़ से अधिक है. यहां पर सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म की आबादी है. इसलिए ये देश आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश भी कहलाता है.
दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया जाना जाता है लेकिन यहां के बाली द्वीप में आज भी हिन्दुओं की आबादी बहुत ज्यादा है. ये द्वीप पर्यटनों के बीच भी काफी चर्चाओं में रहता है. अलग-अलग देशों से यहां घूमने के लिए लोग आया करते हैं. सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट बाली घूमने जाते हैं.
इस्लाम धर्म- करीब 87.1 प्रतिशत
ईसाई धर्म (प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक)- लगभग 10.4 प्रतिशत
हिन्दू धर्म- लगभग 1.7 प्रतिशत
बौद्ध धर्म- लगभग 0.7 प्रतिशत
कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय मान्यताएं- 0.1 प्रतिशत
शायद जानकर हैरानी हो सकती है लेकिन इंडोनेशिया इकलौता ऐसा देश रहा है जहां पर बिना खून-खराबे के इस्लाम धर्म को अपनाया गया. धीरे-धीरे इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म की संख्या बढ़ती रही और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम वाला देश बन गया. इंडोनेशिया के लिए एक मोड़ तब आया था जब इस्लाम अपनाने वाले देमक सल्तनत के सामने जावा का हिन्दू मजापहित साम्राज्य की हार हो गई और फिर 1527 में मुस्लिम शासक शुरू हुआ. जीत के बाद वसुंडा केलापा का नाम बदल दिया गया जिसे जयाकर्ता किया गया और फिर बाद में इसे और छोटा करके जकार्ता कर दिया गया जिसका मतलब कीमती जीत होता है.