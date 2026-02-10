NEET में पास होने के बाद विदेश से करनी है डॉक्टरी? इन 3 देशों में सस्ती है MBBS की पढ़ाई

MBBS Study in Abroad: भारत में डॉक्टर बनने या मेडिकल संबंधित पढ़ाई करने के सपने से कई छात्र बड़े होते हैं लेकिन बचपन में ये आसान लगने वाला कोर्स उतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं. 10वीं के अच्छे अंक 11वीं में मेडिकल साइंस दिलाते हैं और 12वीं के अंकों से आगे का भविष्य तय हो सकता है. मेडिकल क्षेत्र में कदम रखने के लिए एमबीबीएस सीट लायक अंक हासिल करने पड़ते हैं जो NEET एग्जाम देकर ही हासिल हो सकते हैं. नीट परीक्षा में पास उम्मीदवार तय कर सकते हैं कि वो देश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में.

भारतीय छात्रों के बीच विदेश में पढ़ाई करना खासतौर पर मेडिकल स्टडी करने के लिए चर्चाओं में रहता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसे 3 देशों के बारे में बताते हैं जहां से पढ़ाई करना सस्ता लग सकता है.

रूस

भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रूस भी जा सकते हैं. इस देश को मेडिकल एजुकेशन के लिए काफी जाना जाता है. आमतौर पर रूस से मेडिकल कोर्स करने में कुल खर्च 20 से 35 लाख रुपये के बीच आता है. यहां पूरे कोर्स की अवधि 5 साल + एक साल इंटर्नशिप के साथ 6 साल की होती है. यहां पर कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं जो MBBS डिग्री की पढ़ाई करवाती हैं. एडमिशन के लिए शर्त और योग्यता मान्य है.

जॉर्जिया

जॉर्जिया एक ऐसा देश है जहां पढ़ता थोड़ा महंगा लग सकता है लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो यहां मेडिकल की पढ़ाई अच्छी कराई जाती है. यूरोपियन लाइफस्टाइल और एजुकेशन सिस्टम भी यूरोप जैसा रहता है. एमबीबीएस डिग्री के लिए कुल खर्च 30 से 45 लाख रुपये के बीच आ सकता है. अंग्रेजी भाषा में मेडिकल की स्टडी कर सकते हैं.

कजाकिस्तान

कजाकिस्तान से मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकते हैं. इस देश को भी भारतीयों के बीच मेडिकल पढ़ाई के लिए पसंद किया जाता है. यहां एक अच्छे बजट के साथ मेडिकल की पढ़ाई की जा सकती है. ये देश यूरोपीय स्टैंडर्ड के करिकुलम को फॉलो करता है. यहां की मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है जिस वजह से लोगों के बीच ये काफी पसंद किया जाता है. यहां रिसर्च पर अधिक जोर रहता है और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलता है. आमतौर पर पढ़ाई के लिए कुल खर्च 18 लाख से 30 लाख रुपये के बीच आ सकता है. MBBS की पढ़ाई के लिए कई यूनिवर्सिटी हैं जो बेस्ट मानी जाती हैं.

