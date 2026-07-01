/व्हाइट कोट के पीछे छिपा दर्द! 24 घंटे की ड्यूटी, कम नींद और लगातार तनाव... डॉक्टरों के बर्नआउट की इनसाइड स्टोरी

जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमें डॉक्टर हमेशा मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से भरे और मरीजों की जान बचाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं. लेकिन इस सफेद कोट के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है, जहां लगातार 24 से 36 घंटे की ड्यूटी, अधूरी नींद, मानसिक दबाव और भावनात्मक थकान उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. यही वजह है कि आज डॉक्टरों में 'बर्नआउट' यानी मानसिक और शारीरिक थकावट तेजी से बढ़ रही है. डॉक्टर डे पर जब पूरा देश चिकित्सकों का सम्मान कर रहा है, तब यह समझना भी जरूरी है कि दूसरों की जिंदगी बचाने वाले ये लोग खुद किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं. आखिर डॉक्टरों पर इतना दबाव क्यों है और इससे निकलने का रास्ता क्या है?
डॉक्टरों में बर्नआउट अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है. हाल ही में FAIMA (Federation of All India Medical Association) के सर्वे 2.0 के अनुसार, 87 प्रतिशत रेजिडेंट डॉक्टर पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, जबकि 62 प्रतिशत डॉक्टर लगातार 36 घंटे या उससे अधिक समय तक ड्यूटी करते हैं. कई सरकारी अस्पतालों में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्य सप्ताह 70 से 100 घंटे तक पहुंच जाता है. हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने काम के घंटे तय किए हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर कई जगह इनका पालन नहीं हो पाता. मरीजों की भारी संख्या, डॉक्टरों की कमी और लगातार बढ़ते काम के कारण डॉक्टरों को आराम का समय नहीं मिल पाता. इसके अलावा इलाज के साथ-साथ फाइलें भरना, मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट करना और प्रशासनिक काम भी उनके तनाव को कई गुना बढ़ा देते हैं.
लगातार लंबी ड्यूटी और कम नींद का असर डॉक्टरों के शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है. रात-दिन की अनियमित शिफ्ट के कारण उनकी बॉडी क्लॉक (सर्केडियन रिद्म) बिगड़ जाती है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन शारीरिक थकान से भी बड़ा बोझ मानसिक होता है. डॉक्टर रोज गंभीर मरीजों का इलाज करते हैं, कई बार मरीजों की मौत देखते हैं और परिवार को दुखद खबर भी उन्हें ही देनी पड़ती है. इसके बावजूद उन्हें हर समय शांत और पेशेवर बने रहना होता है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) का कहना है कि काम का दबाव, अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ हिंसा का खतरा और कानूनी कार्रवाई का डर भी उनके मानसिक तनाव को बढ़ाता है. सबसे दुखद बात यह है कि करियर पर असर पड़ने या सामाजिक कलंक के डर से कई डॉक्टर अपनी मानसिक परेशानी किसी से साझा भी नहीं कर पाते.
विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों के बर्नआउट को केवल व्यक्तिगत समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके लिए पूरे स्वास्थ्य तंत्र में बदलाव की जरूरत है. कई मेडिकल संस्थाएं और डॉक्टर संगठन सुप्रीम कोर्ट तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सुझाए गए 12 घंटे की अधिकतम शिफ्ट और 48 घंटे के कार्य सप्ताह के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, प्रशासनिक काम कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. सरकार की टेली-मानस (TeleMANAS-14416) हेल्पलाइन जैसी सेवाएं मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को काउंसलिंग उपलब्ध करा रही हैं. डॉक्टर डे पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो डॉक्टर हर दिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को भूल जाते हैं, उनकी सेहत और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना भी समाज और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है.
डॉक्टर डे केवल डॉक्टरों को धन्यवाद कहने का दिन नहीं है, बल्कि उनके संघर्ष को समझने का भी अवसर है. मरीजों की मुस्कान के पीछे अक्सर किसी डॉक्टर की अधूरी नींद, थका हुआ शरीर और भावनात्मक संघर्ष छिपा होता है. यदि डॉक्टर स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, तभी वे मरीजों को बेहतर इलाज दे पाएंगे. इसलिए डॉक्टरों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि बेहतर कार्य परिस्थितियां, सुरक्षित माहौल और पर्याप्त आराम देकर भी किया जाना चाहिए. यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी.