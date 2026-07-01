/व्हाइट कोट के पीछे छिपा दर्द! 24 घंटे की ड्यूटी, कम नींद और लगातार तनाव... डॉक्टरों के बर्नआउट की इनसाइड स्टोरी

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों के बर्नआउट को केवल व्यक्तिगत समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके लिए पूरे स्वास्थ्य तंत्र में बदलाव की जरूरत है. कई मेडिकल संस्थाएं और डॉक्टर संगठन सुप्रीम कोर्ट तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सुझाए गए 12 घंटे की अधिकतम शिफ्ट और 48 घंटे के कार्य सप्ताह के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, प्रशासनिक काम कम करने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. सरकार की टेली-मानस (TeleMANAS-14416) हेल्पलाइन जैसी सेवाएं मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को काउंसलिंग उपलब्ध करा रही हैं. डॉक्टर डे पर सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो डॉक्टर हर दिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को भूल जाते हैं, उनकी सेहत और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना भी समाज और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है.