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14 साल तक नकल के आरोप का बोझ, अब कोर्ट के फैसले से डॉक्टर को मिलेगी MBBS डिग्री

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित नकल मामले के कारण 14 साल तक MBBS डिग्री से वंचित रही महिला डॉक्टर को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा कि लंबित आपराधिक मामले के आधार पर डिग्री अनिश्चितकाल तक नहीं रोकी जा सकती.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:40 PM IST
14 साल तक नकल के आरोप का बोझ, अब कोर्ट के फैसले से डॉक्टर को मिलेगी MBBS डिग्री

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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