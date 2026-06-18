कभी-कभी एक आरोप किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी की रफ्तार रोक देता है. असम की एक महिला डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने, इंटर्नशिप खत्म करने और मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मिलने के बावजूद वह 14 साल तक अपनी MBBS डिग्री का इंतजार करती रहीं. वजह थी मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा एक लंबित आपराधिक मामला, जिसमें अब तक उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया गया था. आखिरकार गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल लंबित केस के आधार पर किसी छात्र या डॉक्टर की डिग्री अनिश्चितकाल तक नहीं रोकी जा सकती. इस फैसले ने न सिर्फ एक डॉक्टर को राहत दी है, बल्कि छात्रों और पेशेवरों के अधिकारों पर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, वालिया मुर्शिदा हुडा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर असम सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन, असम मेडिकल काउंसिल, असम मेडिकल कॉलेज (डिब्रूगढ़) और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को पक्षकार बनाया था. उनका दाखिला 13 अन्य छात्रों के साथ MBBS कोर्स में हुआ था. उन्होंने 2011 में MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली और 2012 में अपनी एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप भी पूरी कर ली. पढ़ाई और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें डॉक्टर के रूप में काम करने का रास्ता मिल जाना चाहिए था, लेकिन एक पुराने विवाद ने उनकी डिग्री को वर्षों तक रोक दिया.
मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े एक कथित नकल और अनियमितता मामले की जांच सीबीआई कर रही थी. इसी मामले में उनके खिलाफ भी एक आपराधिक केस दर्ज हुआ था. हालांकि वर्षों बीतने के बाद भी मामला अदालत में लंबित रहा और अभियोजन पक्ष के 43 गवाहों में से केवल 10 के बयान ही दर्ज हो पाए. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अब तक किसी अदालत ने उन्हें दोषी घोषित नहीं किया था.
इसके बावजूद कॉलेज और विश्वविद्यालय ने उनका अंतिम MBBS पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया. इसी वजह से उन्हें अपने पेशेवर जीवन में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा.
याचिकाकर्ता को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए नियमित रजिस्ट्रेशन पाने में भी कठिनाई हुई. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वर्ष 2016 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2010 के सरकारी आदेश के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए. अदालत के आदेश के बाद उन्हें असम मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मिल गया.
जबकि हैरानी की बात यह रही कि रजिस्ट्रेशन मिलने और डॉक्टर के रूप में मान्यता मिलने के बाद भी उनका अंतिम MBBS प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया. इससे उनका करियर लंबे समय तक अधर में लटका रहा.
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी मेडिकल ग्रेजुएट का मूल MBBS पास सर्टिफिकेट केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसके प्रवेश से जुड़ा कोई आपराधिक मामला अभी लंबित है. अदालत ने यह भी नोट किया कि इसी मामले से जुड़े कुछ अन्य छात्रों को पहले ही उनकी डिग्रियां जारी की जा चुकी हैं. ऐसे में केवल एक व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार करना उचित नहीं है. जस्टिस ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं किया जाता, तब तक उसे उसके शैक्षणिक और पेशेवर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट के इस फैसले के बाद 14 साल से रुकी MBBS डिग्री मिलने का रास्ता साफ हो गया है और डॉक्टर को बड़ी राहत मिली है.