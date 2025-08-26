J&K School Closed: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन, इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

Jammu and Kashmir School Closed: जम्मू और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने के कारण भारी तबाही मची हुई है. कुदरत के कहर से कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, तो कईयों की जान भी जा चुकी है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर अचानक बादल फटने से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है. जिस कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. मौसम विभाग ने बुधवार के दोपहर तक जम्मू संभाग के 8 जिलों में रेड अलर्ट और कश्मीर के तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन 8 जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू संभाग के 8 जिले जम्मू, उधमपुर, सांबा, राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में रेड अलर्ट जारी किया है. इस दौरान आईएमडी की ओर से भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ आने और भूस्खलन के खतरा का भी संभावना जताया गया है. वहीं, कश्मीर के तीन जिले बेलगाम, कुलगाम और अनंतनाग में भारी बारिश का अलर्ट है. बुधवार की शाम को मौसम में सुधार आने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है.

स्कूल बंद

मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मंगलवार यानी 27 अगस्त, 2025 को बंद रखने का आदेश दिया है. इसी के साथ रात में यात्रा करने और घरों से बाहर नहीं निकलने का निर्देश जारी किया है. सभी से सावधानी के साथ घर में रहने की सलाह दी गई है.

10वीं-12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन

पूरे क्षेत्र में खराब मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कल, 27 अगस्त, 2025 को होने वाली कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दिया है.पोस्टपोन की गई परीक्षाओं की नई डेट की सूचना जल्द ही बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा.

