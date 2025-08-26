J&K School Closed: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन, इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल
J&K School Closed: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन, इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

Jammu-Kashmir School Closed: जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को अचानक कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची है. जिस कारण 10वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और मंगलवार को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:14 PM IST
J&K School Closed: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन, इस दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

Jammu and Kashmir School Closed: जम्मू और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने के कारण भारी तबाही मची हुई है. कुदरत के कहर से कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, तो कईयों की जान भी जा चुकी है. जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर अचानक बादल फटने से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है. जिस कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. मौसम विभाग ने बुधवार के दोपहर तक जम्मू संभाग के 8 जिलों में रेड अलर्ट और कश्मीर के तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन 8 जिलों में रेड अलर्ट 
मौसम विभाग ने जम्मू संभाग के 8 जिले जम्मू, उधमपुर, सांबा, राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में रेड अलर्ट जारी किया है. इस दौरान आईएमडी की ओर से भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ आने और भूस्खलन के खतरा का भी संभावना जताया गया है. वहीं, कश्मीर के तीन जिले बेलगाम, कुलगाम और अनंतनाग में भारी बारिश का अलर्ट है. बुधवार की शाम को मौसम में सुधार आने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है. 

जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो

स्कूल बंद 
मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मंगलवार यानी 27 अगस्त, 2025 को बंद रखने का आदेश दिया है. इसी के साथ रात में यात्रा करने और घरों से बाहर नहीं निकलने का निर्देश जारी किया है. सभी से सावधानी के साथ घर में रहने की सलाह दी गई है. 

10वीं-12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन 
पूरे क्षेत्र में खराब मौसम की इसी स्थिति को देखते हुए जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कल, 27 अगस्त, 2025 को होने वाली कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दिया है.पोस्टपोन की गई परीक्षाओं की नई डेट की सूचना जल्द ही बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा. 

Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

;