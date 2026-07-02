/कनाडा में पढ़ाई के बाद मिलती है नौकरी या सिर्फ डिग्री? भारतीय छात्र ने बताया पूरा सच

विदेश में पढ़ाई की बात आते ही कनाडा भारतीय छात्रों की पहली पसंद में शामिल रहता है. यहां चार लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और डिप्लोमा जैसे कई कोर्स उपलब्ध होने के साथ-साथ पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने का मौका भी मिलता है. हालांकि, पिछले कुछ समय से कनाडा में पढ़ रहे कई छात्रों की ओर से नौकरी मिलने में कठिनाई की शिकायतें सामने आ रही हैं.
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कनाडा की डिग्री वास्तव में छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करती है या नहीं. इसी सवाल का जवाब कनाडा में पढ़ चुके भारतीय छात्र सार्थक ने अपने अनुभव के आधार पर दिया है.
कनाडा में पढ़ाई पूरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के तहत काम करने का अवसर मिलता है. इसके लिए छात्र का कम से कम आठ महीने का कोर्स किसी मान्यता प्राप्त DLI (Designated Learning Institution) से होना जरूरी है. ग्रेजुएट छात्रों के लिए CLB 7 और डिप्लोमा छात्रों के लिए CLB 5 स्तर का भाषा स्कोर अनिवार्य है. कोर्स पूरा होने का आधिकारिक पत्र मिलने के 180 दिनों के भीतर PGWP के लिए आवेदन करना होता है. आठ महीने से दो साल तक के कोर्स पर उतनी ही अवधि का वर्क परमिट मिलता है, जबकि मास्टर्स करने वाले छात्रों को अधिकतम तीन साल का PGWP मिल सकता है. इस परमिट के बाद छात्र किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं.
सार्थक अगस्त 2023 में कनाडा पहुंचे थे. उन्होंने पहले ओंटारियो में बिजनेस मैनेजमेंट और फिर कोनेस्टोगा कॉलेज से सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पढ़ाई की. फिलहाल वह एक कंपनी में सीजनल टीम मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारत और कनाडा की पढ़ाई का तरीका काफी अलग है. भारत में पढ़ाई अधिक व्यवस्थित और शिक्षक-केंद्रित होती है, जहां छात्रों को अलग-अलग तरीकों से पढ़ाया जाता है. वहीं कनाडा में छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे खुद रिसर्च करें, विषय को समझें और क्लासरूम से बाहर भी सीखने की पहल करें. प्रोफेसर मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन सीखने की जिम्मेदारी छात्र की होती है.
सार्थक का मानना है कि यदि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करता है, तो उसे कनाडा की शिक्षा व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन जो छात्र नई स्किल सीखने, विषय को गहराई से समझने और खुद मेहनत करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें यहां के प्रोफेसरों का पूरा सहयोग मिलता है. उन्होंने कहा कि उनका कोर्स उनकी मौजूदा नौकरी के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है. साथ ही उनका मानना है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव भी बेहद जरूरी है. उनके अनुसार, कनाडा के अधिकांश कोर्स इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप बनाए गए हैं, लेकिन सफलता उसी छात्र को मिलती है जो पढ़ाई के साथ-साथ अपनी स्किल और अनुभव पर भी लगातार काम करता है.