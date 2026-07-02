Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /कनाडा में पढ़ाई के बाद मिलती है नौकरी या सिर्फ डिग्री? भारतीय छात्र ने बताया पूरा सच

कनाडा में पढ़ाई के बाद मिलती है नौकरी या सिर्फ डिग्री? भारतीय छात्र ने बताया पूरा सच

क्या कनाडा में पढ़ाई करने के बाद आसानी से नौकरी मिल जाती है? जानिए PGWP के नियम, कनाडा और भारत की पढ़ाई में अंतर और वहां पढ़ चुके भारतीय छात्र के बताया अपना एक्सपीरियंस.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:22 AM IST
कनाडा में पढ़ाई के बाद मिलती है नौकरी या सिर्फ डिग्री? भारतीय छात्र ने बताया पूरा सच
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA: अमेरिका का धमाका, बोस्निया को 2-0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में की एंट्री
FIFA World Cup 202657 min ago
2
MEIL59 min ago
3
Amarnath Yatra 20261 hr ago
4
Welcome to the Jungle1 hr ago
5
ICAR AIEEA PG 20261 hr ago