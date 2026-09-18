/कर्नाटक के 200 सरकारी पीयू कॉलेजों में शुरू होगी CET कोचिंग, छात्रों को मिलेगी मुफ्त तैयारी की सुविधा

कर्नाटक सरकार राज्य के 200 सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी (PU) कॉलेजों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) की कोचिंग शुरू करने जा रही है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें निजी कोचिंग संस्थानों तक आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती.
इस कार्यक्रम के तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी यानी PCMB संयोजन के साथ पढ़ाई कर रहे छात्रों को CET की तैयारी कराई जाएगी. नियमित कॉलेज की पढ़ाई के बाद हर दिन 90 मिनट की अतिरिक्त कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इससे छात्रों को अपनी नियमित पीयू शिक्षा जारी रखते हुए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने का अवसर मिलेगा.
क्या छात्रों से कोई फीस ली जाएगी?
सरकार की योजना के अनुसार CET कोचिंग के लिए छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. यानी नियमित पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी. इसका उद्देश्य उन छात्रों को भी बेहतर तैयारी का अवसर देना है, जो निजी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते.
कितने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई?
कार्यक्रम लागू करने की तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक करीब 1,500 विज्ञान विषयों के लेक्चरर्स को CET कोचिंग कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है. पहले चरण में चुने गए 200 सरकारी पीयू कॉलेजों में कोचिंग ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से संबंधित कॉलेज परिसरों में ही संचालित की जाएगी.
574 कॉलेजों के छात्रों का क्या होगा?
राज्य के बाकी 574 सरकारी पीयू कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन CET तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे ऐसे कॉलेजों के विद्यार्थी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ सकेंगे, जहां पहले चरण में ऑफलाइन कोचिंग शुरू नहीं की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम के तहत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन देने की योजना है.
सरकारी कॉलेजों को कैसे मजबूत किया जा रहा है?
CET कोचिंग योजना को सरकारी पीयू कॉलेजों को मजबूत करने की व्यापक पहल का हिस्सा बताया गया है. राज्य में कॉलेजों के शैक्षणिक माहौल और संसाधनों को बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है. इसके तहत लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है.
कितने छात्रों को मिल सकता है फायदा?
वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में सरकारी पीयू कॉलेजों में करीब 45,000 नए दाखिले हुए हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र बेहतर शैक्षणिक संसाधनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं. CET कोचिंग के जरिए सरकार प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी को छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाने और निजी कोचिंग पर उनकी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है.
ग्रामीण छात्रों के लिए यह क्यों अहम है?
ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है. निजी कोचिंग की उपलब्धता और उसका खर्च दोनों उनके लिए बाधा बन सकते हैं. सरकारी कॉलेजों में मुफ्त CET तैयारी उपलब्ध होने से इन छात्रों को अपने कॉलेज परिसर में ही परीक्षा की तैयारी का अवसर मिल सकता है. हालांकि इस पहल का वास्तविक प्रभाव कोचिंग की गुणवत्ता, नियमितता और छात्रों की भागीदारी जैसे कारकों पर भी निर्भर करेगा.