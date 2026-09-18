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कर्नाटक के 200 सरकारी पीयू कॉलेजों में शुरू होगी CET कोचिंग, छात्रों को मिलेगी मुफ्त तैयारी की सुविधा

कर्नाटक के 200 सरकारी पीयू कॉलेजों में छात्रों को CET की मुफ्त कोचिंग मिलेगी. PCMB छात्रों के लिए रोज 90 मिनट की कक्षाएं होंगी, जबकि 574 कॉलेजों के छात्रों को ऑनलाइन तैयारी की सुविधा मिलेगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 18, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:15 PM IST
कर्नाटक के 200 सरकारी पीयू कॉलेजों में शुरू होगी CET कोचिंग, छात्रों को मिलेगी मुफ्त तैयारी की सुविधा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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