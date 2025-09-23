एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क! डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति यूनिवर्सिटीज पर पड़ी भारी, अमेरिका में घटे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
Advertisement
trendingNow12933102
Hindi Newsशिक्षा

एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क! डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति यूनिवर्सिटीज पर पड़ी भारी, अमेरिका में घटे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स

US Students Visa: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीतियों के कारण अमेरिका को लेकर विदेशी छात्रों की दिलचस्पी हर दिन कम हो रही, जिसके कारण यूनिवर्सिटीज को अरबों का घाटा हो रहा है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क! डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति यूनिवर्सिटीज पर पड़ी भारी, अमेरिका में घटे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स

US Students Visa Policy: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से यहां के एजुकेशन सेक्टर की हालात खराब हो गई है. पहले के मुकाबले विदेशी छात्र यहां अब पढ़ना नहीं चाहते हैं. दरअसल, ट्रंप सरकार की वीजा नीतियों के कारण अमेरिका में इंटरनेशनल छात्रों की संख्या चार साल में सबसे न्यूनतम लेवल पर आ गई है. 

बढ़ गई IBPS क्लर्क और PO पद के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, अब इस तारीख कर सकते हैं आवेदन, जानें प्रोसेस

छात्रों की संख्या में गिरावट
रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट के कराण से सबसे ज्यादा असर तमाम यूनिवर्सिटीज को पड़ा है. इतना ही नहीं देश के साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है क्योंकि भारत से अमेरिका पढ़ने गए कई छात्रों ने वहां कई बड़ी कंपनियों की शुरुआत की है. ऐसे में ये कदम काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

19 प्रतिशत आई गिरावट
दरअसल, अगस्त और सितंबर का महीना छात्रों के लिए अहम होता है क्योंकि इस महीने में  फॉल इनटेक की शुरू होता है, लेकिन इस महीने स्टूडेंट वीजा पर आने वाले छात्रों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले कम हुई है. इस महीने 19 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. सिर्फ 3, 13,000 के करीब विदेशी छात्र यहां पढ़ने पहुंचे हैं. साल 2021 के बाद अगस्त 2025 का महीना इतने कम नंबरों को देख रहा है. 

5. इन देशों में जाकर करनी है नौकरी? तो जानें कैसे मिलता है Visa और इसके नियम

यूनिवर्सिटीज को घाटा
ऐसे में जब छात्रों की संख्या हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि इससे देश की यूनिवर्सिटी की इनकम पर सीधा असर पड़ेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेशी छात्रों की संख्या आगे और कम हो सकती है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज को 7 अरब डॉलर यानी की करीब 61 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

US Students VisaStudy in US

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;