एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क! डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति यूनिवर्सिटीज पर पड़ी भारी, अमेरिका में घटे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स

US Students Visa Policy: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से यहां के एजुकेशन सेक्टर की हालात खराब हो गई है. पहले के मुकाबले विदेशी छात्र यहां अब पढ़ना नहीं चाहते हैं. दरअसल, ट्रंप सरकार की वीजा नीतियों के कारण अमेरिका में इंटरनेशनल छात्रों की संख्या चार साल में सबसे न्यूनतम लेवल पर आ गई है.

छात्रों की संख्या में गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट के कराण से सबसे ज्यादा असर तमाम यूनिवर्सिटीज को पड़ा है. इतना ही नहीं देश के साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है क्योंकि भारत से अमेरिका पढ़ने गए कई छात्रों ने वहां कई बड़ी कंपनियों की शुरुआत की है. ऐसे में ये कदम काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है.

19 प्रतिशत आई गिरावट

दरअसल, अगस्त और सितंबर का महीना छात्रों के लिए अहम होता है क्योंकि इस महीने में फॉल इनटेक की शुरू होता है, लेकिन इस महीने स्टूडेंट वीजा पर आने वाले छात्रों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले कम हुई है. इस महीने 19 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. सिर्फ 3, 13,000 के करीब विदेशी छात्र यहां पढ़ने पहुंचे हैं. साल 2021 के बाद अगस्त 2025 का महीना इतने कम नंबरों को देख रहा है.

यूनिवर्सिटीज को घाटा

ऐसे में जब छात्रों की संख्या हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि इससे देश की यूनिवर्सिटी की इनकम पर सीधा असर पड़ेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि विदेशी छात्रों की संख्या आगे और कम हो सकती है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज को 7 अरब डॉलर यानी की करीब 61 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है.