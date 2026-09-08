/9वीं के छात्र से मारपीट और रैगिंग का आरोप, हिमाचल में 5 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित DPS डगशाई में नौवीं कक्षा के एक छात्र के साथ कथित मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है. परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल के पांच सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छात्र को हॉस्टल के कमरे से जबरन बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की गई.
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, घटना 5 सितंबर को हुई. आरोप है कि कुछ सीनियर छात्र नौवीं कक्षा के छात्र को उसके हॉस्टल रूम से जबरन बाहर लेकर आए और उसके साथ मारपीट की. घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया.
शिकायत और छात्र के आरोपों के अनुसार, यह कथित दुर्व्यवहार कोई एक दिन की घटना नहीं थी. छात्र ने दावा किया कि पिछले करीब चार महीनों से सीनियर छात्र उसे और अन्य जूनियर छात्रों को परेशान कर रहे थे. आरोपों में रैगिंग, गाली-गलौज और शारीरिक प्रताड़ना जैसी बातें शामिल हैं.
लगातार कथित प्रताड़ना के कारण छात्र के मानसिक तनाव में रहने का दावा किया गया है. शिकायत के अनुसार, सीनियर छात्रों के व्यवहार से जूनियर छात्र डर के माहौल में रह रहे थे. यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल रैगिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर सवाल भी उठेंगे.
मामले की शिकायत मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पांच सीनियर छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस की जांच में घटना की परिस्थितियों, कथित मारपीट, पिछले महीनों में हुई घटनाओं और इसमें शामिल छात्रों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी.
इस घटना ने बोर्डिंग स्कूलों के हॉस्टल में छात्रों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. अगर शिकायत में लगाए गए चार महीने तक प्रताड़ना के आरोप जांच में सही साबित होते हैं, तो यह भी जांच का विषय होगा कि इस दौरान हॉस्टल वार्डन, शिक्षक या स्कूल प्रशासन को किसी तरह की शिकायत या संकेत मिले थे या नहीं.
स्कूलों में रैगिंग और किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को सामान्य अनुशासनात्मक व्यवहार मानना गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. खासतौर पर बोर्डिंग स्कूलों में बच्चे लंबे समय तक कैंपस और हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी शिकायत व्यवस्था, नियमित निगरानी और भरोसेमंद रिपोर्टिंग सिस्टम जरूरी है.
फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और जांच जारी है. इसलिए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्ष आने तक किसी भी छात्र को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा. इस मामले में पुलिस जांच के साथ स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण होगी. सबसे बड़ा सवाल यही है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए निगरानी और शिकायत व्यवस्था कितनी प्रभावी थी?