Dr APJ Abdul Kalam Jayanti 2025: अब्दुल कलाम की जयंती आज, दुनिया भर में मनाया जाता है छात्र दिवस; जानें क्यों थे भारत के लिए डॉ. एपीजे इतने खास

Dr APJ Abdul Kalam Jayanti 2025: अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो न सिर्फ भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे बल्कि एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक भी थे जिनका योगदान आज भी याद किया जाता है. एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस यानी 15 अक्टूबर को हर साल छात्र दिवस भी मनाया जाता है. सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर कलाम साहब की एक अलग पहचान रही है. भारत के मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जाने जाते हैं. भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम से जुड़ने वाले ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में आइए कुछ खास बातें जानते हैं.

क्यों मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस?

दुनिया भर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है. देश के महान साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिहाज से ये दिन मनाया जाता है. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था.

आर्थिक तंगी के बीच रहा बचपन

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन नाविक और माता आशियम्मा के अलावा घर में 5 भाई-बहन और रहे थे. सभी में सबसे छोटे कलाम जी थे और पूरा बचपन सिर्फ संघर्षों से भरा था. आर्थिक स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं थी कि वो आने-जाने का खर्चा उठा सके. पढ़ाई-लिखाई के लिए लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करते थे. आर्थिक सहायता के लिए शहर में अखबार भी बांटते थे. रामेश्वरम से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने साइंस डिग्री हासिल की. इसके बाद 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.

बचपन से ही रॉकेट और अंतरिक्ष में रही रुचि

पढ़ाई-लिखाई के साथ वो बचपन से ही रॉकेट, हवाई जहाज और अंतरिक्ष आदि में रुचि रखते थे. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (DRDO) के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में उन्होंने लगभग 4 दशक तक काम किया. उनकी खास भूमिका भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 के निर्माण में परियोजना निदेशक के रूप में रही थी.

जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे. 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था. साल 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे. इन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है क्योंकि कलाम जी ने 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर रखी है.

अगर अन्य उपाधि की बात करें तो 1981 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है. इसके अलावा 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है. भारत के लिए कई लिहाज से एपीजे अब्दुल कलाम खास हैं और कईयों के लिए एक प्रेरणा भी हैं. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भारत के अलावा अन्य देशों में भी जाने जाते हैं. उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है और लाखों लोगों के लिए अब्दुल कलाम एक आदर्श भी हैं.

