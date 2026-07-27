Dr APJ Abdul Kalam Death Anniversary: IIT-IIM नहीं, सफलता के लिए कलाम ने बताए थे ये 10 गोल्डन रूल

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को केवल एक महान वैज्ञानिक के रूप में ही नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणास्रोत के रूप में भी याद किया जाता है. 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) शिलांग में छात्रों को संबोधित करते समय उनका निधन हो गया था. उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने, मेहनत करने और देश के लिए कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते थे.
आज के समय में जब अधिकतर छात्र सफलता को केवल IIT, IIM या किसी बड़े संस्थान में प्रवेश से जोड़कर देखते हैं, तब डॉ. कलाम की सीख याद दिलाती है कि असली सफलता किसी डिग्री से नहीं, बल्कि सोच, मेहनत और लगातार सीखने की आदत से मिलती है. आइए जानते हैं उनके 10 ऐसे गोल्डन रूल, जिन्हें अपनाकर हर युवा अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है.
डॉ. कलाम का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, "सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते." उनका मानना था कि बड़ी उपलब्धियां हमेशा बड़े सपनों से शुरू होती हैं. यदि लक्ष्य ऊंचा होगा, तभी उसे हासिल करने की प्रेरणा भी मिलेगी.
डॉ. कलाम ने अपने करियर में कई असफलताएं देखीं. शुरुआती रॉकेट मिशनों की विफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उनका मानना था कि हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और वही सीख आगे की सफलता की नींव बनती है.
उनका कहना था कि शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होती. जो व्यक्ति जीवनभर सीखता रहता है, वही समय के साथ आगे बढ़ता है. नई तकनीक, नई स्किल और नए अनुभव हर युवा के लिए जरूरी हैं.
डॉ. कलाम हमेशा कहते थे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. ईमानदारी, अनुशासन और लगातार मेहनत ही किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है.
वे समय प्रबंधन को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानते थे. उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही अपने सपनों को समय पर पूरा कर पाता है.
डॉ. कलाम ने सार्वजनिक जीवन में हमेशा सादगी और ईमानदारी का उदाहरण पेश किया. उनका विश्वास था कि अच्छा चरित्र किसी भी डिग्री या पद से अधिक मूल्यवान होता है.
वे चाहते थे कि युवा केवल अच्छी नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए भी करें. उनका सपना था कि भारत ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे.
डॉ. कलाम का मानना था कि मुश्किल परिस्थितियां इंसान की असली क्षमता को सामने लाती हैं. जो लोग चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, वही आगे चलकर नई मिसाल कायम करते हैं.
ISRO और DRDO में काम करते हुए उन्होंने हमेशा टीम की सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धि से ऊपर रखा. उनका कहना था कि बड़े लक्ष्य अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से पूरे होते हैं.
इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी डॉ. कलाम अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे. उनका मानना था कि ज्ञान जितना बढ़े, व्यवहार उतना ही सरल और विनम्र होना चाहिए.