गुलामी के समय भी नहीं रुके कदम; 9-9 डिग्री हासिल कर रचा इतिहास, पढ़ें भारत रत्न से सम्मानित देश के दूसरे राष्ट्रपति की कहानी

5 September Teachers Day: आज के समय भी जहां दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है. उस दौर में भी लोग एक या दो डिग्री हासिल करके नौकरी या बिजनेस में लग जाते हैं. ऐसे में अनुमान लगाई कि जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब किसी एक काम के लिए भी 100 मुश्किलों को पार करना होता था, उस दौर में अगर कोई 9-9 डिग्रियां हासिल करे तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी. इस बड़ी उपलब्धि को हासिल किया डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने. उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो कोई भी बाधा शिक्षा को रोक नहीं सकती है.

9 डिग्रियों के मालिक

जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और लोग बेसिक पढ़ाई में मुश्किल से कर पाते थे, इस दौर में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने न सिर्फ पढ़ाई किया बल्कि 9 डिग्रियां हासिल करके इतिहास भी रच दिया. यही वजह है कि आज भी लोग उनकी बातों, विचारों का याद करते हैं और शिक्षा के जगत में उनके योगदान के लिए उनका नमन करते हैं.

ये हैं वो डिग्रियां

चलिए अब आपको उनके डिग्रियों के बारे में बताते हैं. जानकारी के अनुसार, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास कई डिग्रियां थीं. इसमें बीए, एमए (M.A) से लेकर डीलिट (मानद) (D. Litt. (Honorary)), डीएल (D.L.), डीसीएल (D.C.L.), एलएलडी (LL.D), एफआरएसएल (F.R.S.L.), लिटडी (Litt. D.), एफबीए (F.B.A.) जैसी कई डिग्रियां शामिल हैं. इसके साथ ही उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑल सोल्स कॉलेज का मानद फेलो (Honorary Fellow) भी बनाया गया था.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इतिहास

डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था. उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक जमींदार के अधीन राजस्व अधिकारी थे. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा तिरुत्तानी के के.वी. हाई स्कूल से हासिल की. इसके बाद उन्होंने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कीं.