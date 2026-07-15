'32 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से श्री नंद किशोर गोयनका जी के नाम पर बनेगी यूनिवर्सिटी...', एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा का ऐलान

Shri Nand Kishore Goenka University: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी ने बुधवार को हिसार स्थित अग्रोहा के गोयनका उद्यान में अपने पिता, वरिष्ठ उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार किया. उनका 13 जुलाई को निधन हुआ था. पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गोयनका उद्यान में मुखाग्नि के बाद डॉ. सुभाष चंद्रा ने एक बेहद महत्वपूर्ण और भावुक घोषणा की. उन्होंने अपने पिता के योगदान और उनकी याद को हमेशा जीवित रखने का संकल्प लिया.
इस संकल्प को पूरा करने के लिए डॉ. सुभाष चंद्रा ने ऐलान किया कि 32 एकड़ जमीन पर करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से 'श्री नंद किशोर गोयनका यूनिवर्सिटी' बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि उनके पिता की विरासत आगे भी चलती रहे, इसके लिए इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से 'समाज सेवा और समाज को वापस लौटाने' से जुड़ा एक खास कोर्स भी शुरू किया जाएगा.
अंतिम संस्कार के बाद डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा, "हमारा पूरा परिवार भाग्यशाली है कि ऐसी पुण्य आत्मा के घर में हमने जन्म लिया. अग्रोहा पूरे अग्रसेन या अग्रवाल समाज की या वैश्य समाज की पवित्र भूमि तो है ही, साथ ही इस भूमि ने बहुत सी प्रेरणाएं देश-विदेश को दी हैं. इसलिए हम परिवार के चारों भाइयों ने यह निर्णय किया कि यह कारोबारियों का इलाका है. सरकारी संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आंत्रप्न्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से हमने एग्रीमेंट किया है और यहां पर एक यूनिवर्सिटी गोयनका जी के नाम से स्थापित करेंगे. परिवार की 32 एकड़ जमीन मौजूद है, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत इस यूनिवर्सिटी पर आएगी. साथ में, गोयनका जी की विरासत आगे भी चले उसके लिए इस संस्थान में 'समाज सेवा और समाज को देना" ऐसा भी एक कोर्स चालू करेंगे.."
पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के बाद बोले एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा- 'गोयनका जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे..'#DrSubhashChandra #NandkishoreGoenka #ZeeNews #SubhashChandra @subhashchandra pic.twitter.com/zh1z6RspJz
— Zee News (@ZeeNews) July 15, 2026
13 जुलाई को मुंबई में निधन
आपको बता दें कि एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. हिसार के अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए देश के दिग्गजों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा. श्री नंद किशोर गोयनका जी का सोमवार (13 जुलाई) को मुंबई में निधन हो गया था. उन्होंने 96 साल की उम्र में मुंबई में मौजूद अपने आवास पर आखिरी सांस ली थी.
इसके बाद श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर मुंबई के उनके आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था. अगले दिन यानी मंगलवार (14 जुलाई) को श्री नंदकिशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर मुंबई से हिसार लाया गया था, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए.
संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे श्री नंद किशोर गोयनका जी
28 सितंबर 1930 को जन्मे श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे. संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाईं. कारोबार से दूर रहने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी हमेशा सामाजिक कार्यों और गौसेवा को समर्पित रहे. उनके निधन पर देशभर की सियासी, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां दु:ख का इजहार कर रही हैं. आज अग्रोहा के गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इसके पहले अग्रोहा धाम में ही उनकी धर्मपत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था.