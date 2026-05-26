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CEPTAM Tier-1 Result 2026 OUT; किस पोस्ट पर कितनी कटऑफ गई? तुरंत करें चेक

DRDO CEPTAM Tier-1 Result 2026 जारी हो गया है. उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पोस्ट और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट चेक कर सकते हैं. सफल अभ्यर्थियों को अब टियर-2 परीक्षा में शामिल होना होगा. जानें कटऑफ, चयन प्रक्रिया और रिजल्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 26, 2026, 01:06 PM IST
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CEPTAM Tier-1 Result 2026 OUT; किस पोस्ट पर कितनी कटऑफ गई? तुरंत करें चेक

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने CEPTAM 11 भर्ती परीक्षा 2026 के टियर-1 रिजल्ट जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पोस्ट और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस बार भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कुल 764 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर टियर-2 परीक्षा और कटऑफ पर टिकी हुई है. आयोग ने रिजल्ट देखने की आसान प्रक्रिया भी जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थी बिना परेशानी अपना स्कोर देख सकेंगे.

कब हुई थी परीक्षा?

डीआरडीओ की ओर से CEPTAM 11 भर्ती के लिए टियर-1 परीक्षा का आयोजन 23 मार्च 2026 को किया गया था. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अब संगठन ने आधिकारिक तौर पर परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा पोस्ट और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देखने की सुविधा भी दी गई है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के बीच उत्साह बढ़ गया है. कई अभ्यर्थी अब अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं और कटऑफ को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

टियर-2 में क्या होगा?

पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब दूसरे चरण यानी टियर-2 परीक्षा में शामिल होना होगा. इस चरण में स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे. डीआरडीओ ने साफ किया है कि अंतिम चयन सभी चरणों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से होगा. इसलिए उम्मीदवारों के लिए टियर-2 भी बेहद अहम माना जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने टियर-1 क्लियर कर लिया है, उन्हें अब अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि स्किल टेस्ट में प्रदर्शन फाइनल सिलेक्शन तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑनलाइन बहुत आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल drdo.res.in/ceptam_noticeboard/drentrystatus/ पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर अपनी पोस्ट जैसे Senior Technical Assistant B (STA B) या Technician A (Tech A) का चयन करना होगा. फिर संबंधित सब्जेक्ट के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट करना होगा. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार चाहें तो उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. संगठन ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

डीआरडीओ की इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 764 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें Senior Technical Assistant B यानी STA B के लिए 561 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि Technician A के लिए 203 पद आरक्षित हैं. यह भर्ती तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था. अब रिजल्ट जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है. भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट और आगे की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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CEPTAM Tier-1 Result 2026 OUT

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