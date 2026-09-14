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DRDO Internship 2026: कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप, ₹5,000 महीना स्टाइपेंड, बिना परीक्षा चयन

DRDO Internship 2026: DRDO Internship 2026 के तहत इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए 30 पेड इंटर्नशिप सीटें हैं. जानें योग्यता, ₹5,000 स्टाइपेंड, चयन प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तारीख और जरूरी शर्तें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 14, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:30 PM IST
DRDO Internship 2026: कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप, ₹5,000 महीना स्टाइपेंड, बिना परीक्षा चयन

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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