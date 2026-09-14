/DRDO Internship 2026: कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप, ₹5,000 महीना स्टाइपेंड, बिना परीक्षा चयन

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने से पहले अगर किसी प्रतिष्ठित सरकारी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन में काम करने का अनुभव मिल जाए, तो यह करियर के लिए बड़ा अवसर हो सकता है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन यानी DRDO ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप का अवसर दिया है. यह इंटर्नशिप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर यानी CASDIC में होगी. कुल 30 छात्रों का चयन किया जाएगा और इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने होगी.
यह इंटर्नशिप खासतौर पर इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए है. उपलब्ध सीटों में इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 12, कंप्यूटर साइंस/इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 13 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 सीटें हैं. इस तरह कुल 30 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा. CASDIC बेंगलुरु में स्थित DRDO का एक प्रमुख सेंटर है, जहां छात्रों को संबंधित तकनीकी क्षेत्र में प्रोजेक्ट और रिसर्च से जुड़े काम सीखने का अवसर मिलेगा.
योग्यता कितनी होनी चाहिए?
बीई/बीटेक के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्रों के पिछले सेमेस्टर में कम से कम 7.5 CGPA होना जरूरी है. वहीं साइंस में पोस्टग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए पहले वर्ष में कम से कम 70 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. उम्मीदवार AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित फुल टाइम कोर्स कर रहा होना चाहिए. उपलब्ध जानकारी के अनुसार दूसरे वर्ष के MSc विद्यार्थी भी इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदक की अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए.
हर महीने कितने रुपये मिलेंगे?
यह इंटर्नशिप पूरी तरह पेड है. चयनित छात्रों को ₹5,000 प्रति महीने स्टाइपेंड मिलेगा. छह महीने की पूरी इंटर्नशिप अवधि में कुल ₹30,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा. हालांकि, बेंगलुरु में रहने, बोर्डिंग और लॉजिंग से जुड़े खर्च उम्मीदवार को खुद उठाने होंगे. इसलिए आवेदन से पहले छात्रों को रहने और अन्य व्यक्तिगत खर्चों की व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए.
क्या बिना परीक्षा चयन होगा?
इस इंटर्नशिप के लिए किसी अलग रिटन एग्जाम का आयोजन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन उनकी पिछली शैक्षणिक उपलब्धियों और ऑनलाइन इंटरव्यू या इंटरैक्शन के आधार पर किया जाएगा. यानी चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से मेरिट पर आधारित होगी. चयनित उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान दिए गए ईमेल पते के जरिए जानकारी दी जाएगी.
आवेदन कब तक कर सकते हैं?
DRDO CASDIC Internship 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर 2026 बताई गई है. इंटर्नशिप 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी. आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया गया है. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र और जरूरी Reference/Request Letter को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार hrd.casdic@gov.in पर ईमेल करना होगा. आवेदन भेजने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.
इंटर्नशिप पूरी करने पर क्या मिलेगा?
छह महीने की इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसके लिए उम्मीदवार को निर्धारित प्रोजेक्ट वर्क, रिपोर्ट और इंटर्नशिप से जुड़ी अन्य आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी. अगर कोई छात्र इंटर्नशिप बीच में छोड़ देता है, तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और स्टाइपेंड का भुगतान भी नहीं किया जाएगा.
क्या इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी?
DRDO या CASDIC की यह इंटर्नशिप पूरी करने का मतलब सीधे नौकरी मिलना नहीं है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद CASDIC/DRDO किसी भी तरह के रोजगार के लिए बाध्य नहीं होगा. इसलिए इसे वर्क एक्सपीरियंस और तकनीकी सीख हासिल करने का अवसर समझना चाहिए, न कि सीधी सरकारी नौकरी का रास्ता.
आवेदन से पहले कौन सी जानकारी देखें?
इस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन CASDIC/HRG/PDINTERN/2026/01 है. कुल 30 सीटें हैं, अवधि छह महीने है और इंटर्नशिप की जगह CASDIC, बेंगलुरु-560093 है. इच्छुक छात्रों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक DRDO/CASDIC नोटिफिकेशन में योग्यता, दस्तावेज, आवेदन फॉर्मेट और अन्य शर्तों की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए.