बिना लिखित परीक्षा DRDO में नौकरी का मौका, सैलरी 30,000 तक! नहीं भरना कोई फॉर्म..सीधे वॉक-इन इंटरव्यू में लें हिस्सा
DRDO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. DRDO की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेट्री सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए नौकरी का मौका दे रही है. पढ़ें पूरी खबर..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:28 PM IST
DRDO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. जी हां, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेट्री (SSPL) ने नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया है. सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती के लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है ना ही कोई टेस्ट, उम्मीदवार सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए नौकरी हासिल कर सकते हैं. 

14 पदों पर होगी भर्ती 
बता दें, इस भर्ती के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. कई युवाओं का सपना होता है कि उन्हें DRDO जैसी संस्था में काम करने का मौका मिले. ऐसे में ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है. ये भर्ती कुल 14 पोस्ट पर की जाएगी. इनमें 12 पद पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I के हैं. इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II का 1 पोस्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) का 1 पोस्ट शामिल है.

RVNL में 17 पदों पर निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स

क्या होनी चाहिए योग्यता?
अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय ती गई है. प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I के उम्मीदवार के पास साइंस या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II के लिए आईटीआई और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं. वहीं MTS के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं. साथ ही टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए. उम्मीदवारों की उम्र 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

सैलरी कितनी मिलेगी?
इस भर्ती में सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को पदों के हिसाब से सैलरी दी जाएगी. अलग-अलग पोस्ट के लिए ये सैलरी अलग है. प्रोजेक्ट असिस्टेंट-I को 30,000 रुपये हर महीने. प्रोजेक्ट असिस्टेंट-II को हर महीने 26,000 रुपये तक सैलरी दी जा सकती है. वहीं MTS के पद के लिए 22,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी. 

इंटरव्यू कहां देना होगा?
अब इस भर्ती के लिए ना ही ऑनलाइन आवेदन करना और ना ही ऑफलाइन. ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस भर्ती के लिए इंटरव्यू में हिस्सा कैसे ले सकते हैं. बता दें, इंटरव्यू 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार इस दिन DRDO-SSPL के ऑफिस पहुंचकर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं.

