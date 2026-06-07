/DRDO में वैज्ञानिक बनने का सुनहरा मौका! 1.23 लाख रुपये तक सैलरी, 33 पदों पर निकली बंपर भर्ती

भारत के रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने वैज्ञानिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये भर्ती भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (आरएसी) के माध्यम से की जा रही है. संगठन अनुभवी पेशेवरों की तलाश में है, जो रक्षा अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास में योगदान दे सकें. चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवार आरएसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
डीआरडीओ की इस भर्ती अभियान के तहत कुल 33 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें साइंटिस्ट C के 20 पद, साइंटिस्ट D के 11 पद और साइंटिस्ट E के 2 पद शामिल हैं. यह भर्ती उन पेशेवरों के लिए है जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 19 जून 2026 को शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर माना जा रहा है. चयनित अभ्यर्थियों को देश के महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.
साइंटिस्ट C पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए. इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत 67,700 रुपये प्रतिमाह का मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. यह पद उन युवा पेशेवरों के लिए बेहतर अवसर है जो अपने करियर को रक्षा अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं.
साइंटिस्ट D पद के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए. इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है और चयनित उम्मीदवारों को 78,800 रुपये प्रतिमाह का मूल वेतन मिलेगा. वहीं साइंटिस्ट E पद के लिए कम से कम 11 वर्ष का अनुभव आवश्यक है. इस पद के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है. साइंटिस्ट E के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 1,23,100 रुपये प्रतिमाह का मूल वेतन मिलेगा, जो इस भर्ती का सबसे आकर्षक पैकेज है.
उम्मीदवार भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (RAC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, अनुभव और आयु सीमा से संबंधित सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. डीआरडीओ देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है, जहां काम करना प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक माना जाता है. यहां चयनित उम्मीदवार आधुनिक रक्षा तकनीकों, स्वदेशी हथियार प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे.