DTE Karnataka C25 Diploma Result 2026 जारी, छात्र ऑनलाइन ऐसे देख सकते हैं रिजल्ट

Department of Technical Education Karnataka ने C25 डिप्लोमा सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जून-जुलाई 2025 में परीक्षा देने वाले छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

Feb 21, 2026, 08:00 AM IST
कर्नाटक के तकनीकी शिक्षा विभाग ने डिप्लोमा सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. यह रिजल्ट उन छात्रों के लिए है जिन्होंने जून और जुलाई 2025 में परीक्षा दी थी. अब छात्र वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपने आगे के पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसले ले सकते हैं.

रिजल्ट से छात्रों को क्या फायदा
इस रिजल्ट के आने से छात्रों को साफ पता चल जाएगा कि उनकी पढ़ाई की स्थिति क्या है. जो छात्र अपने पुराने नंबर सुधारना चाहते थे या आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए जरूरी योग्यता पूरी करना चाहते हैं उनके लिए यह रिजल्ट काफी अहम है.

कैसे देखें रिजल्ट?
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां डिप्लोमा रिजल्ट का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद अपना कोर्स चुनें और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें. सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, साथ ही अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है.

मार्कशीट में क्या जानकारी मिलेगी
ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, दिए गए विषय, हर विषय के अंक, कुल अंक और पास या फेल के बारे में जानकारी दी गई है. इससे छात्र अपने रिजल्ट की पूरी जानकारी आसानी से समझ सकते हैं.

गलती होने पर क्या करें
अगर किसी को अपने रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वह अपने कॉलेज या संस्थान से संपर्क कर सकते है. वहीं से री-चेकिंग या दोबारा जांच की प्रक्रिया शुरू होती है. इसके लिए छात्रों को समय सीमा और जरूरी दस्तावेजों पर ध्यान देना होगा.
 
बता दें, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की सभी अपडेट, नोटिस और जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. यहीं पर रिजल्ट, सप्लीमेंट्री परीक्षा और री-इवैल्यूएशन से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी. साथ ही आपको बता दें कि आप अपने रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें और जरूरत हो तो उसका प्रिंट भी निकाल लें. जिससे भविष्य में किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

DTE Karnataka C25 Diploma Result 2026

