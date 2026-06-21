दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से इंजीनियरिंग करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए BTech प्रोग्राम में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. इसके साथ ही पहले और दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब एक और मौका है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पहले BTech प्रोग्राम में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई थी. हालांकि बड़ी संख्या में छात्रों की मांग और सुविधा को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने इसे बढ़ाकर 18 जून 2026 शाम 4:59 बजे तक कर दिया है. इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.
जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक इंजीनियरिंग पोर्टल engineering.uod.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.
यूनिवर्सिटी ने छात्रों को आवेदन फॉर्म में सुधार का अवसर भी दिया है. इसके लिए 19 जून 2026 सुबह 10 बजे से 20 जून 2026 शाम 4:59 बजे तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इस दौरान छात्र अपने आवेदन फॉर्म में हुई त्रुटियों को ठीक कर सकेंगे. जिन अभ्यर्थियों ने जल्दबाजी में फॉर्म भरा है, उनके लिए यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने BTech एडमिशन के पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट सूची 24 जून 2026 को जारी करने का फैसला किया है. जिन छात्रों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 24 जून से 29 जून 2026 के बीच अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा 30 जून तक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा. पहले राउंड की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.
पहले राउंड के बाद बची हुई सीटों के लिए दूसरी सीट अलॉटमेंट सूची 3 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी. छात्रों को सीट स्वीकार करने के लिए 3 जुलाई से 8 जुलाई तक का समय मिलेगा. वहीं दूसरे राउंड में चयनित अभ्यर्थियों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 तय की गई है. ऐसे में छात्रों को सभी महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर बनाए रखनी होगी.
दिल्ली University के BTech प्रोग्राम में दाखिला पूरी तरह JEE Main 2026 की रैंक के आधार पर दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी के तीन प्रमुख कोर्स- कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (EE) में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित JEE Main परीक्षा का स्कोर ही मान्य होगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी JEE Main रैंक और काउंसलिंग प्रक्रिया दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा.