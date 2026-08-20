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DU UG Admission 2026: CUET से सीट नहीं मिली तो 12वीं के नंबरों से इन 3 कॉलेजों में दाखिले का मौका

DU Admission 2026 Without CUET: दिल्ली विश्वविद्यालय ने CUET-UG के बाद खाली रह गई सीटों पर दाखिले के लिए तीन और कॉलेजों को 12वीं के बोर्ड परीक्षा अंकों के आधार पर मेरिट एडमिशन की अनुमति दी है. जानें किन कॉलेजों और कोर्स में आवेदन का मौका है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 20, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:31 PM IST
DU UG Admission 2026: CUET से सीट नहीं मिली तो 12वीं के नंबरों से इन 3 कॉलेजों में दाखिले का मौका
Image Credit: अब 12वीं के अंकों से मिलेगा एडमिशन

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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