DU UG Admission 2026: CUET से सीट नहीं मिली तो 12वीं के नंबरों से इन 3 कॉलेजों में दाखिले का मौका

DU Admission 2026 Without CUET: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंडरग्रेजुएट यानी यूजी एडमिशन को लेकर एक अहम अपवाद बढ़ा दिया है. CUET-आधारित नियमित दाखिला प्रक्रिया के बावजूद अब तीन और कॉलेजों को खाली रह गई सीटों पर 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट से प्रवेश देने की अनुमति दी गई है. इससे उन छात्रों को राहत मिल सकती है, जो CUET के जरिए किसी कॉलेज में सीट हासिल नहीं कर पाए हैं.
University of Delhi के श्याम लाल कॉलेज, राजधानी कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ईवनिंग) ने कुछ चुनिंदा यूजी प्रोग्राम के लिए मेरिट आधारित एडमिशन शुरू किया है. इससे पहले इसी महीने अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज को भी खाली सीटों के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिला लेने की अनुमति मिली थी.
डीयू की सामान्य यूजी एडमिशन प्रक्रिया CUET स्कोर पर आधारित है. इसके बाद छात्रों को Common Seat Allocation System यानी CSAS के माध्यम से सीट आवंटित की जाती है. हालांकि, इन विशेष दाखिलों में कॉलेज खुद आवेदन स्वीकार करेंगे और संबंधित कोर्स में उपलब्ध सीटों के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करेंगे.
श्याम लाल कॉलेज ने BSc Physical Science with Chemistry, BSc Physical Science with Electronics और BA (Hons) Hindi के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई है और 21 अगस्त को समाप्त होगी. कॉलेज 23 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी करेगा. इसके बाद 24 और 25 अगस्त को दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा.
राजधानी कॉलेज में BA (Hons) Sanskrit, BSc (Hons) Physics, BSc Physical Science with Chemistry, BSc Applied Physical Science with Industrial Chemistry और BA Programme with Sanskrit and History में आवेदन का अवसर है. आवेदन की अंतिम समय सीमा 24 अगस्त शाम 5 बजे तक है. मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को आएगी, जबकि दस्तावेज सत्यापन 27 और 28 अगस्त को होगा. फीस जमा करने की अंतिम तारीख 29 अगस्त है.
जाकिर हुसैन कॉलेज में कौन आवेदन कर सकता है?
जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ईवनिंग) में BA (Hons) Persian, BA (Hons) Sanskrit और BA (Hons) Urdu के अलावा कई BA Programme combinations में दाखिले का मौका है. इनमें Arabic, Bengali, Persian, Sanskrit या Urdu के साथ History अथवा Political Science जैसे संयोजन शामिल हैं. यहां आवेदन 23 अगस्त तक किया जा सकता है.
लगातार कॉलेजों को मेरिट आधारित दाखिले की अनुमति मिलना इस बात का संकेत है कि कुछ प्रोग्राम में CUET-UG प्रक्रिया के बाद भी सीटें खाली रह गई हैं. ऐसी सीटों को भरने के लिए डीयू अब संबंधित कॉलेजों को 12वीं के प्रदर्शन को आधार बनाने की अनुमति दे रहा है. यह व्यवस्था नियमित CUET आधारित सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि खाली सीटों को भरने के लिए विशेष व्यवस्था के तौर पर लागू की जा रही है.
जिन छात्रों को इन कॉलेजों और संबंधित कोर्स में दाखिला लेना है, उन्हें पात्रता, आवेदन की अंतिम तारीख, जरूरी दस्तावेज, मेरिट लिस्ट और फीस भुगतान की समय सीमा ध्यान से जांचनी चाहिए. अलग-अलग कॉलेजों की प्रक्रिया और उपलब्ध सीटें अलग हो सकती हैं. इसलिए आवेदन से पहले संबंधित कॉलेज की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देना जरूरी है.
फिलहाल इसे CUET-UG की नियमित एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव के बजाय खाली सीटों को भरने के लिए अपनाई गई विशेष व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए. हालांकि, लगातार कई कॉलेजों को ऐसी अनुमति मिलना यह जरूर दिखाता है कि कुछ यूजी प्रोग्राम में सीटें भरना अभी भी चुनौती बना हुआ है. छात्रों के लिए यह व्यवस्था CUET के बाद डीयू में प्रवेश पाने का एक अतिरिक्त अवसर जरूर बन गई है.