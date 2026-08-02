DU UG Admission 2026: Upgrade Round का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, तुरंत देखें किस कॉलेज में मिली सीट

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में स्नातक दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के तहत DU UG Admission 2026 Upgrade Round का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने अपग्रेड राउंड में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर अपनी नई सीट की जानकारी देख सकते हैं. जिन छात्रों को अपग्रेडेड सीट मिली है, उन्हें तय समय के भीतर सीट स्वीकार कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने कॉलेज वेरिफिकेशन, मिड-एंट्री विंडो और तीसरे राउंड की तारीखों का भी पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीएसएएस यूजी 2026 के तहत अपग्रेड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने अपग्रेड राउंड के लिए आवेदन किया था, वे अपने CUET UG एप्लिकेशन नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं. स्क्रीन पर आवंटित कॉलेज, कोर्स और एडमिशन स्टेटस दिखाई देगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और आगे की प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी करें.
अपग्रेड राउंड में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 4 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. इससे पहले संबंधित कॉलेज 3 अगस्त 2026 शाम 4:59 बजे तक आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन करेंगे. यदि छात्र तय समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें आवंटित सीट गंवानी पड़ सकती है. इसलिए विश्वविद्यालय ने सभी उम्मीदवारों से समय पर दस्तावेजों की जांच और शुल्क भुगतान करने की अपील की है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.
उम्मीदवार सबसे पहले DU CSAS UG के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. वहां CSAS (UG) Upgrade Round लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद CUET UG आवेदन संख्या या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा. उम्मीदवार आवंटित कॉलेज, प्रोग्राम और एडमिशन स्टेटस को ध्यान से जांच लें. भविष्य की जरूरत के लिए सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और प्रिंट करना भी जरूरी है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक CSAS UG मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो भी खोलेगी. इस दौरान वे उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने पहले फेज में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था. ऐसे छात्रों को 1,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने फेज-1 में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन कॉलेज और प्रोग्राम की प्राथमिकताएं नहीं भरी थीं, वे भी इस अवधि में प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इसके अलावा 8 अगस्त को तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट, 9 अगस्त को CW और ECA राउंड-1 तथा 10 अगस्त को Ward Quota Round-2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा.