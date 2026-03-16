दुबई पुलिस अब बनेगी 'सुपर पुलिस'! शेख मोहम्मद का नया कानून जारी; ट्रेनिंग से लेकर तकनीक तक सब कुछ बदलेगा

dubai police academy new law: दुबई ने अपनी पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मार्च 2026 में दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई पुलिस अकादमी के लिए नया कानून संख्या 7 जारी किया है. ये कानून पुराने 2005 के कानून की जगह लेता है और अकादमी में आधुनिक सुधार, नई शैक्षणिक योजनाएं और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देता है. नए कानून के तहत अकादमी को एक बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जो पुलिस, सुरक्षा और सैन्य संस्थानों के लिए बेहतर लोगों को तैयार करेगी.

इस कानून के तहत दुबई पुलिस अकादमी का संचालन अब स्पष्ट रूप से तय होगा. अकादमी की नेतृत्व संरचना, प्रशासन और शैक्षणिक कार्यक्रमों का नियम बनाया गया है. छात्रों को न केवल प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि अकादमी कानून, सुरक्षा और शोध का केंद्र भी बनेगी. ये कदम दुबई के उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें शहर को तकनीक और आधुनिक प्रशिक्षण के जरिए विश्व स्तर पर सुरक्षा और नवाचार का मॉडल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन

नए कानून में अकादमी के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन किया गया है, जो अकादमी की सर्वोच्च संचालन समिति होगी. बोर्ड अकादमी की रणनीति और प्रशासनिक मामलों की देखरेख करेगा. इसके सदस्य अकादमी के प्रमुख, विभागाध्यक्ष और विशेषज्ञ शामिल होंगे. बोर्ड का काम यह देखना है कि अकादमी दुनिया भर के टॉप लेवल के हिसाब से चले और पुलिस ट्रेनिंग को सबसे बेहतरीन बनाए रखे.

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शोध संबंधी मामलों के लिए एक्सपर्ट्स की टीम

कानून के हिसाब से एक एक्सपर्ट्स की टीम भी बनाई गई है. ये अकादमी के शैक्षणिक और शोध संबंधी मामलों को देखने का काम करेंगे. इसमें अकादमी के डीन, सहायक डीन और विभाग प्रमुख शामिल होंगे. यह परिषद ये सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम बदलते हुए वैश्विक सुरक्षा परिवेश के अनुरूप हों और छात्रों को समय से जानकारी मिले.

नए कानून के तहत अकादमी में विभिन्न शैक्षणिक डिग्रियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी. छात्र पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून, डिजिटल सुरक्षा और खुफिया विश्लेषण जैसी विशेषज्ञताओं में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही पेशेवर प्रमाणपत्र और तकनीकी योग्यताएं भी उपलब्ध होंगी, ताकि सुरक्षा क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके.

5 साल पुलिस सेवा में रहना अनिवार्य

एक और जरूरी प्रावधान यह है कि अकादमी में पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्नातक होने के बाद कम से कम 5 साल पुलिस सेवा में रहना अनिवार्य होगा. यदि कोई छात्र कार्यक्रम पूरा नहीं करता या सेवा नहीं करता, तो उसे शिक्षा और भत्तों की लागत चुकानी पड़ सकती है. हालांकि दुबई पुलिस के प्रमुख को विशेष मामलों में पूर्ण या आंशिक छूट देने का अधिकार होगा.

तकनीकी सुधार पर भी कानून में जोर दिया गया है. अकादमी में प्रशिक्षण और संचालन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग अनिवार्य होगा. इसमें आभासी प्रशिक्षण, सिमुलेशन और डिजिटल उपकरण शामिल हैं. ये तकनीक छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी अभ्यास करने में मदद करेगी. इन नए तरीकों के जरिए दुबई दुनिया में स्मार्ट शासन और आधुनिक सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं का मॉडल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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