UPSC Interview Question: अक्सर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं 70% यूपीएससी कैंडिडेट्स, क्या आप जानते इन प्रश्नों के जवाब?
UPSC Interview Question: अक्सर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं 70% यूपीएससी कैंडिडेट्स, क्या आप जानते इन प्रश्नों के जवाब?

UPSC Interview Question: 625 मीटर ऊंचाई और 2,890 मीटर लंबाई, बताएं कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज?   

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:08 PM IST
UPSC Interview Question: अक्सर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं 70% यूपीएससी कैंडिडेट्स, क्या आप जानते इन प्रश्नों के जवाब?

UPSC Interview 10 Question and ANswer: अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए टॉप 10 सवाल और जवाब जो आपकी तैयारियों में मदद कर सकते हैं. अक्सर ऐसे सवाल यूपीएससी के इंटरव्यू में कैंडिडेट्स से पूछे जाते हैं, जिनका जवाब वह नहीं दे पाते हैं. ऐसे में आप ट्राई करें क्या आपको इन सवालों के जवाब पता है?

1. सवाल- दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर कहां है, जहां 32 स्वरूपों में विराजमान हैं गणेश जी?
जवाब- मैसूर के श्रीकांतेश्पर मंदिर
   
2. सवाल- भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन-से दो नए युद्धपोत शामिल किए गए हैं?
जवाब- आईएनएस उदयगिरि और हिमगिरी

3. सवाल- देश का सबसे बड़ा हीरा केंद्र कहां हैं
जवाब- सूरत

4. सवाल- आरक्षण (Reservation) शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है?
जवाब- अनुच्छेद 15(4) और 16(4)

IAS Couple Story: IIT बैकग्राउंड वाले पति और पुणे से पढ़ी पत्नी; 2021 में बने अफसर, फिर रचाई शादी, पढ़ें अफसर कपल की कहानी

5. सवाल- नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है?
जवाब- नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर बना है

6. सवाल- मिलेट्स (Millets) को किस नाम से भी जाना जाता है?
जवाब- न्यूट्री-सिरियल्स, मोटा अनाज

7. सवाल- भारत में चावल की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है?
जवाब- पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन होता है. 

8. सवाल- ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? 
जवाब- हैदराबाद

9. सवाल- यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था?
जवाब- चंद्रगुप्त मौर्य ने

Ganesh Chaturthi 2025 GK Quiz: गणेश जी का कौन सा नाम 'सभी गणों के स्वामी' को दर्शाता है?

10. सवाल- 625 मीटर ऊंचाई और 2,890 मीटर लंबाई, बताएं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहां है ?   
जवाब- चीन 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

;