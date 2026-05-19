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Hindi Newsशिक्षाTime Travel का असली मजा! दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है ये अनोखा देश, कारण जान घूम जाएगा आपका सिर

Time Travel का असली मजा! दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है ये अनोखा देश, कारण जान घूम जाएगा आपका सिर

Time Travel Country: दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां कदम रखते ही आप समय में पीछे चले जाएंगे. जहां पूरी दुनिया भविष्य की ओर भाग रही है, वहीं इस देश के लोग आज भी 7 साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं. इस अनोखे देश का अपना अलग कैलेंडर सिस्टम है, जिसमें साल के 12 नहीं बल्कि पूरे 13 महीने होते हैं. आइए जानते हैं इस देश के बारे में...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 12:18 PM IST
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Duniya Se 7 Saal Peeche Chalne Wala Desh: विज्ञान की दुनिया में 'टाइम ट्रैवल' (Time Travel) यानी समय में आगे या पीछे जाना हमेशा से एक बड़ा रहस्य रहा है. इस पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में भी बनी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा अनोखा देश भी मौजूद है, जहां जाने के लिए आपको किसी टाइम मशीन की जरूरत नहीं है? जी हां, जहां पूरी दुनिया साल 2026 में जी रही है और भविष्य की ओर भाग रही है, वहीं इस देश के लोग आज भी सात साल पीछे यानी साल 2019 में जी रहे हैं.

जब पूरी दुनिया नया साल मनाकर आगे बढ़ जाती है, तब यह देश अपना नया साल किसी और ही महीने में मना रहा होता है. पहली बार में यह बात किसी फिल्मी कहानी या अफवाह जैसी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण इतना दिलचस्प है कि जानकर आपका सिर घूम जाएगा. आइए जानते हैं इस अनोखे देश और इसके पीछे के चौंकाने वाले वैज्ञानिक व सांस्कृतिक सच के बारे में...

आखिर कौन सा है ये देश?

दुनिया से 7 साल पीछे चलने वाले इस देश का नाम है इथियोपिया (Ethiopia), जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है. इथियोपिया अपनी प्राचीन संस्कृति, खूबसूरत वादियों और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है. लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसका अपना समय और कैलेंडर है. जब कोई विदेशी पर्यटक यहां कदम रखता है, तो उसका स्मार्टफोन और घड़ी भले ही 2026 दिखाए, लेकिन यहां के सरकारी दफ्तरों, अखबारों और कैलेंडर पर साल 2019 ही दर्ज होता है.

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क्यों पीछे चल रहा है इथियोपिया का कैलेंडर?

इथियोपिया के दुनिया से पीछे चलने की सबसे बड़ी वजह है उसका कैलेंडर सिस्टम. दरअसल, आज पूरी दुनिया में जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, उसे 'ग्रेगोरियन कैलेंडर' (Gregorian Calendar) कहते हैं, जिसकी शुरुआत साल 1582 में हुई थी. लेकिन इथियोपिया के लोगों ने इस नए कैलेंडर को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था.

इथियोपिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी अपने प्राचीन 'इथियोपियन कैलेंडर' का पालन करती है. ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म की तारीख को जिस आधार पर मापता है, इथियोपियन कैलेंडर की गणना उससे करीब 7 से 8 साल अलग है. यही वजह है कि दोनों कैलेंडरों के बीच यह बड़ा अंतर आ गया और इथियोपिया दुनिया से 7 साल पीछे रह गया.

इस देश में 12 नहीं, बल्कि होते हैं 13 महीने!

इस कैलेंडर की एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि जहां हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, वहीं इथियोपिया के कैलेंडर में पूरे 13 महीने होते हैं. यहां के शुरुआती 12 महीने पूरे 30-30 दिनों के होते हैं. इसके बाद जो आखिरी और 13वां महीना आता है, उसे 'पगुमे' (Pagume) कहा जाता है, जिसमें केवल 5 या 6 दिन ही होते हैं. जो दिन साल के आखिर में बच जाते हैं, उन्हें मिलाकर यह छोटा सा 13वां महीना तैयार किया जाता है.

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1 जनवरी को नहीं, इस दिन आता है नया साल

जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाकर थक चुकी होती है, तब इथियोपिया के लोग शांत रहते हैं. इस देश में नया साल 1 जनवरी को नहीं, बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 11 या 12 सितंबर को मनाया जाता है. इथियोपिया में नए साल के इस त्योहार को 'एन्कुतातश' (Enkutatash) कहा जाता है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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